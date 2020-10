Premier League, dove vedere Arsenal Leicester streaming e diretta tv

Premier League, ecco dove vedere Arsenal Leicester in streaming e in tv.

All’Emirates Stadium va in scena il match Arsenal – Leicester, gara valida per la sesta giornata di Premier League.

Sia Arsenal sia Leicester hanno disputato la prima giornata di Europa League in settimana. Entrambe hanno vinto ma l’Arsenal ha dovuto soffrire in casa del Rapid Vienna, vincendo in rimonta 2-1, mentre il Leicester ha chiuso con un facile 3-0 contro lo Zorya.

In campionato invece l’Arsenal viene dalla sconfitta per 1-0 contro il Manchester City, Sconfitta che lascia i ragazzi di Arteta fermi a quota nove punti in classifica. Il Leicester anche ha conquistato nove punti finora ma le Foxes vengono da due sconfitte consecutive dopo aver vinto le prime tre (tra cui un bellissimo 5-2 in casa del Manchester City).

Il pronostico è incerto, la partita sarà molto equilibrata. Le due squadre si sono già sfidate in questa stagione in Carabao Cup: l’Arsenal ha eliminato il Leicester ai sedicesimi vincendo 2-0 al King Power Stadium.

Il fischio d’inizio del match è in programma alle ore 20:15 e l’arbitro della gara sarà Craig Pawson.

Dove vedere Arsenal Leicester tv

Il big match di Premier League tra Arsenal e Leicester sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky. Il canale dedicato al match sarà Sky Sport Football (canale 203 satellite). Per seguire la partita in alta definizione bisognerà semplicemente collegarsi al canale Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Arsenal Leicester streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, è possibile seguire la partita Arsenal – Leicester in streaming tramite la piattaforma Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per i sistemi Android sia per quelli iOS. Ma non solo Sky Go: per tutti coloro che vogliono godersi lo spettacolo di questo fantastico match di Premier League è disponibile anche l’applicazione Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.