Premier League, dove vedere Manchester United Chelsea streaming e diretta tv

Premier League, ecco dove vedere Manchester United Chelsea in streaming e in tv.

All’Old Trafford va in scena il match Manchester United – Chelsea, big match della sesta giornata di Premier League.

Sia Manchester United che Chelsea hanno giocato la prima gara della fase a giorni di Champions League in settimana. Ma, mentre lo United ha trovato una vittoria importantissima in casa del PSG per 2-1, il Chelsea non è andato oltre lo 0-0 contro il Siviglia.

Anche in campionato l’ultima giornata ha sorriso solo ai Red Devils: i ragazzi di Solskjaer hanno vinto per 4-1 in casa del Newcastle e si sono portati a sei punti in classifica in quattro partite disputate (una gara in meno). Il Chelsea invece si è fatto rimontare da un doppio vantaggio dal Southampton e ha concluso la partita sul 3-3 conquistando un solo punto in classifica e salendo a quota otto.

Il pronostico è incerto, la partita sarà molto equilibrata. L’ultima volta che le due squadre si sono sfidate è stato in semifinale di FA Cup e il Chelsea ha vinto per 3-1. Ma prima di quella volta i Blues venivano da sei partite senza vittoria contro il Manchester United.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 18:30 e l’arbitro della gara sarà Martin Atkinson.

Dove vedere Manchester United Chelsea tv

La sfida stellare di Premier League tra Manchester United e Chelsea sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali dedicati al match saranno Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 482 digitale terrestre) e Sky Sport Football (canale 203 satellite). Sarà possibile seguire il match anche in alta definizione e bisognerà semplicemente collegarsi ai canali Sky Sport Uno HD (canale 240 satellite, 472 digitale terrestre) e Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Manchester United Chelsea streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire la partita in streaming tramite la piattaforma Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione Sky Go su tutti i vostri dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet), sia per i sistemi Android sia per quelli iOS. Ma non solo Sky Go: per tutti coloro che vogliono godersi lo spettacolo di questo fantastico classico di Premier League è disponibile anche l’applicazione Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.