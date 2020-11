Premier League, dove vedere Leicester Fulham streaming e diretta tv

Premier League, ecco dove vedere Leicester Fulham in streaming e in tv.

Al King Power Stadium va in scena il match Leicester – Fulham, gara valida per la decima giornata di Premier League.

Il Leicester sta giocando un grandissimo campionato. Nonostante nell’ultima giornata sia arrivata una pesante sconfitta per 3-0 contro il Liverpool, le Foxes stanno facendo sognare i tifosi e i risultati sono anche migliori di quelli dell’anno dello scudetto. Il quarto posto a quota 18 punti è l’immagine della stagione del Leicester. Ma i ragazzi di Brendan Rodgers hanno un’occasione ghiotta per migliorare ancora meglio la propria classifica. Grazie al pareggio del Liverpool contro il Brighton e la sfida tra Chelsea e Tottenham di ieri, c’è la possibilità di scalare posizioni e raggiungere le big.

Discorso completamente opposto per il Fulham. Il ritorno in Premier League non è stato come i tifosi si aspettavano: i Cottagers hanno trovato una sola vittoria in campionato mentre sconfitte sono otto. La classifica è pessima: diciannovesimo posto e soli 4 punti conquistati in nove partite. La vittoria del West Bromwich contro lo Sheffield di sabato ha inguaiato ancora di più la classifica del Fulham, ma una vittoria dei ragazzi di Scott Parker contro il Leicester li vedrebbe fuori dalla zona retrocessione.

I precedenti tra Leicester e Fulham sorridono ai padroni di casa. Le ultime due partite in Premier League tra le due squadre risalgono alla stagione 2018/2019 e le Foxes vinsero 3-1 in casa e pareggiarono 1-1 al Craven Cottage. L’ultima vittoria del Fulham al King Power Stadium risale al 2004, quando l’impianto si chiamava ancora Walkers Stadium.

Il fischio d’inizio del match Leicester – Fulham è in programma alle ore 18:30 e l’arbitro della gara sarà Simon Hooper.

Dove vedere Leicester Fulham tv

La sfida di Premier League tra Leicester e Fulham sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali dedicati al match saranno Sky Sport Uno (canale 201 satellite, canale 482 digitale terrestre) e Sky Sport Football (canale 203 satellite). Per seguire la partita in alta definizione bisognerà collegarsi sui canali Sky Sport Uno HD (canale 240 satellite, 472 digitale terrestre) e Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Leicester Fulham streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire Leicester – Fulham anche in streaming su Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per i sistemi Android sia per quelli iOS. Ma non solo Sky Go: per chi non vuole proprio perdersi le emozioni del match di Premier League c’è anche Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport e scaricando l’applicazione potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.