Premier League, dove vedere Manchester United Arsenal streaming e diretta tv

Premier League, ecco dove vedere Manchester United Arsenal in streaming e in tv.

All’Old Trafford va in scena il match Manchester United – Arsenal, gara valida per la settima giornata di Premier League.

Manchester United e Arsenal hanno giocato in settimana rispettivamente in Champions ed Europa League. Entrambe le squadre hanno vinto con un bel risultato: lo United ha stracciato il Lipsia, capolista in Bundesliga, con un 5-0 con Marcus Rashford protagonista grazie a una splendida tripletta; l’Arsenal invece aveva un impegno sicuramente più semplice ma ha comunque convinto, battendo gli irlandesi del Dundalk per 3-0 firmato Nketiah, Willock e Pepe.

In campionato invece le due squadre non hanno iniziato bene. Il Manchester United ha trovato solo sette punti in cinque partite (una gara in meno) ed è reduce da un pareggio a reti bianche contro il Chelsea. L’Arsenal invece è a quota nove punti in sei gare ma ha perso le ultime due partite contro Manchester City e Leicester, entrambe con il risultato di 1-0.

Il pronostico è incerto, la partita sarà molto equilibrata. Il Manchester United non vince contro l’Arsenal da quasi due anni e nelle ultime tre sfide sono arrivate due vittorie dei Gunners e un pareggio. L’Arsenal però non vince all’Old Trafford da cinque anni, l’ultima volta fu nei quarti di finale di FA Cup grazie a un 2-1 firmato Nacho Monreal e Welbeck (di Rooney il gol per il Manchester). In Premier League invece risale addirittura al 2006 l’ultima vittoria dell’Arsenal nella tana dei Red Devils (1-0 con rete di Adebayor).

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 17:30 e l’arbitro della gara sarà Mike Dean.

Dove vedere Manchester United Arsenal tv

Il big match Manchester United – Arsenal di Premier League sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky. Il canale dedicato alla gara sarà Sky Sport Football (canale 203 satellite) e per vederlo in alta definizione bisognerà collegarsi a Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Manchester United Arsenal streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire Manchester United – Arsenal in streaming su Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per i sistemi Android sia per quelli iOS. Ma non solo Sky Go: per chi non vuole proprio perdersi il big match Manchester United – Arsenal c’è anche Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport e scaricando l’applicazione potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.