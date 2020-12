Dove vedere Manchester United-Manchester City: diretta tv e streaming Premier League

Oggi pomeriggio ore 18.30 a Old Trafford, si disputerà il derby Manchester United-Manchester City, match valevole per la dodicesima giornata della Premier League. I Red Devils vengono dalla cocente eliminazione dalla Champions League da parte del Lipsia, mentre i Citizens hanno vinto il girone in tutta tranquillità e si preparano ad affrontare gli ottavi di finale tra febbraio e marzo. In classifica le due squadre si trovano rispettivamente al sesto e settimo posto con 19 e 18 punti (una gara da recuperare per entrambe).

Sono 81 i precedenti in casa United con quest’ultimi in vantaggio per 34-21 e 26 pareggi, nella scorsa stagione questa gara si disputò domenica 8 marzo con vittoria degli uomini del tecnico norvegese Ole Gunnar Solskjær per 2-0 grazie alle reti di Martial al 30′ e McTominay al 96′. Ricordiamo che in settimana la Premier League tornerà in campo per il turno infrasettimanale, con il City che sarà impegnato in casa contro il West Bromwich Albion, mentre i cugini in trasferta contro lo Sheffield United.

Manchester United-Manchester City, le probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles; Pogba, McTominay; Greenwood, Van de Beek, Martial; Rashford.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Cancelo, Stones, Rúben Dias, B. Mendy; Gündogan, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Aguero.

Dove vedere Manchester United-Manchester City in tv e streaming

Il match Manchester United-Manchester City sarà visibile su Sky Sport Football HD (canale 203 del decoder) e Sky Sport Uno (numero 201 del decoder, numero 472 e 482 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 18.25, la telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella; inoltre per i clienti Sky Q ci ci sarà la possibilità di guardare l’incontro in 4K HDR (con Sky Q satellite).

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre la gara dell‘Anfield Road sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.