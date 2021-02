Premier League, dove vedere Arsenal-Manchester City

Oggi alle 17:30 si gioca Arsenal-Manchester City, valida per la venticinquesima giornata di Premier League, il massimo campionato inglese. Le squadre scenderanno in campo all’Emirates Stadium di Londra. Prima di capire dove vedere Arsenal-Manchester City in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due squadre.

I Gunners sono decimi in classifica (34 punti) e vengono dal risicato 1-1 in Europa League contro il Benfica, mentre nell’ultima gara in campionato avevano strapazzato per 4-2 il Leeds. Gli uomini di Arteta hanno bisogno di una vittoria contro una grande squadra come la capolista per dare un segnale molto importante, data la stagione di alti e bassi. I punti di distacco sono 22, e l’Arsenal ha perso le ultime 7 partite di campionato contro i Citizens; non è certo la favorita oggi. Ancora fuori Thomas Partey, mentre rientra tra i titolari il terzino sinistro Tierney. Il Manchester City è in testa alla Premier League (56 punti) e viene dalla vittoria per 3-1 in casa dell’Everton. La squadra di Guardiola non fa meno di 3 punti da due mesi (17 vittorie consecutive dal 15 dicembre 2020, 1-1 vs West Bromwich) e si muove spedita verso la conquista del campionato. Forti e consapevoli di essere sempre più vicini al titolo, gli Sky Blues non devono fermarsi ora, per dare speranze ai cugini del Manchester United. Unico assente il centrale olandese Aké.

L’ultimo scontro tra queste due compagini risale alla sfida in EFL Cup, vinta agevolmente da Guardiola 4-1. Nel girone di andata invece un gol di Sterling aveva fatto vincere il Manchester City per 1-0. L’arbitro della sfida sarà Jonathan Moss. Non ci resta che scoprire dove vedere Arsenal-Manchester City in streaming e diretta tv.

Dove vedere Arsenal-Manchester City in diretta tv

La sfida Arsenal-Manchester City avrà luogo nel pomeriggio di oggi con calcio d’inizio fissato alle ore 17:30. Il match è in esclusiva su Sky e il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno HD (canali 201 e 240 del digitale terrestre, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (canali 203 e 242 del satellite). La telecronaca e il commento della partita sono stati affidati a Massimo Marianella.

Dove vedere Arsenal-Manchester City in streaming

Per coloro che invece dovessero scegliere Arsenal-Manchester City in streaming Sky offre ai suoi abbonati le dirette delle partite sull’app Sky Go, disponibile per dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. È possibile vedere la partita anche tramite la piattaforma Now Tv, il servizio streaming live e on demand della pay tv Sky. Sono disponibili anche singoli ticket o pacchetti di partite.