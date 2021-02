Premier League, dove vedere Leicester-Arsenal

Oggi alle 13:00 si gioca Leicester-Arsenal, valida per la ventiseiesima giornata di Premier League, il massimo campionato inglese. Le squadre scenderanno in campo al King Power Stadium di Leicester a porte chiuse. Il Leicester insegue la cima del campionato, occupata attualmente dal Manchester City, mentre per gli ospiti questa è una sfida altamente determinante per le speranze europee. Prima di capire dove vedere Leicester-Arsenal in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due squadre.

I padroni di casa sono terzi in campionato (49 punti), come il Manchester United secondo ma questi ultimi favoriti da una miglior differenza reti. Vengono dalla scioccante sconfitta casalinga con lo Slavia Praga (0-2) che li ha eliminati dall’Europa League; il più recente match di campionato invece li aveva visti vincere 2-1 contro l’Aston Villa. Mister Brendan Rodgers si ritrova con molti infortunati, tra cui la stella Maddison, Ayoze Pérez, e Dennis Praet. I Gunners sono undicesimi in classifica (34 punti) e vengono dalla vittoria in extremis per 3-2 contro il Benfica in Europa League, grazie alla quale hanno passato il turno e incroceranno l’Olympiacos negli ottavi di finale; nell’ultima gara in campionato avevano perso per 1-0 contro la capolista Manchester City. Gli uomini di Arteta, nonostante siano gli sfavoriti, saranno motivati perché devono vincere oggi se vogliono raggiungere le posizioni europee, che distano 6 punti.

I precedenti di Leicester-Arsenal in questa stagione sono due: il gol di Vardy aveva aperto e chiuso la sfida nel girone d’andata, mentre nella sfida di EFL Cup l’Arsenal aveva vinto 2-0. Arbitro della sfida sarà Paul Tierney. Non ci resta che scoprire dove vedere Leicester-Arsenal in streaming e diretta tv

Dove vedere Leicester-Arsenal in diretta tv

La sfida Leicester-Arsenal avrà luogo nell’orario di pranzo di oggi con calcio d’inizio fissato alle 13:00. Il match è in esclusiva su Sky e il canale di riferimento sarà Sky Sport Football (canali 203 e 242 del satellite). La telecronaca e il commento della partita sono stati affidati a Paolo Ciarravano.

Dove vedere Leicester-Arsenal in streaming

Per coloro che invece dovessero scegliere Leicester-Arsenal in streaming Sky offre ai suoi abbonati le dirette delle partite sull’app Sky Go, disponibile per dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. È possibile vedere la partita anche tramite la piattaforma Now Tv, il servizio streaming live e on demand della pay tv Sky. Sono disponibili anche singoli ticket o pacchetti di partite.