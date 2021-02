Dove vedere Leicester-Liverpool, streaming e diretta tv Premier League live

Dopo la sconfitta casalinga rimediata contro il Manchester City (1-4), il Liverpool si prepara ad affrontare il Leicester nel 24esimo turno di Premier League 2020/21. Leicester-Liverpool si prospetta un match molto interessante tra due compagini che sono alla ricerca di punti fondamentali per consolidare la propria posizione in zona Champions League e per rilanciare le proprie ambizioni nella corsa al titolo. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Leicester-Liverpool, streaming gratis e diretta tv live Premier League?

Leicester-Liverpool: orario, luogo e precedenti

Il match Leicester-Liverpool, valido per il ventiquattresimo turno di Premier League, si giocherà al King Power Stadium di Leicester a partire dalle ore 13.30 di Sabato 13 Febbraio 2021. Dal 2001 ad oggi sono ben 19 i precedenti tra le due compagini con i seguenti esiti: 13 vittorie Liverpool, 3 pareggi e 3 vittorie Leicester. Nell’ultimo precedente, che risale al 22 Novembre 2020, i ‘reds’ s’imposero 3-0 sui ‘foxes’.

Dove vedere Leicester-Liverpool, streaming gratis e diretta tv Premier League? Live

Il match Leicester-Liverpool sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno HD e su Sky Sport Football HD (canale 201 e canale 203 piattaforma Sky). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita Leicester-Liverpool in live streaming su NOW TV, piattaforma web che offre la possibilità, anche a coloro che non sono abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio.