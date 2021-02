Dove vedere Manchester City Tottenham: diretta tv e streaming

Dove vedere Manchester City Tottenham: verso il match

Archiviata la ventitreesima giornata della Premier League, è arrivato il momento della ventiquattresima. In questo turno del campionato inglese ci sarà un big match da non perdere: Manchester City-Tottenham. Oltre ad essere una sfida delicata per il campionato inglese sarà anche la sfida tra Pep Guardiola e José Mourinho, due tra gli allenatori più vincenti al mondo. Il City di Guardiola è in uno strepitoso momento di forma: è reduce dall’importante vittoria ottenuta per 1 a 4 contro il Liverpool nello scorso turno di campionato e si trova attualmente al primo posto in classifica con 50 punti. Un po’ diversa la situazione del Tottenham di Mourinho che non sta vivendo una stagione felice. Gli Spurs sono reduci dalla vittoria per 2 a 0 ottenuta contro il West Bromwich ma la posizione in classifica non è così rassicurante: si trovano, infatti, all’ottavo posto in classifica con 36 punti. Nella gara d’andata, disputata il 21 Novembre 2020, il match terminò con un 2 a 0 in favore del Tottenham. I valori in campo delle due squadre sono indiscutibili, di conseguenza la gara non può fare altro che promettere spettacolo.



Dove vedere Manchester City: l’orario del match

L’incontro tra Manchester City e Tottenham andrà in scena Sabato 13 Febbraio alle ore 18:30. Lo stadio che ospiterà la sfida sarà l’Etihad Stadium.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Manchester City Tottenham

La partita in questione sarà trasmessa da Sky. Gli abbonati a Sky potranno assistere al match sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Football) del decoder. Inoltre, la diretta streaming del match sarà disponibile sull’app di Sky Go, accessibile da smatphone, pc e tablet.