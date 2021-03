Dove vedere Liverpool-Chelsea: streaming e diretta tv Premier League

Questa sera alle ore 21.15 all’Anfield Road si disputerà il match Liverpool-Chelsea, valevole per la 29.a giornata di campionato che in classifica vedere i Reds al sesto posto con 43 punti mentre i Blues sono quinti con un punto in più e dunque novanta minuti molto importanti per l’obiettivo qualificazione alla prossima edizione della Champions League, con il West Ham attualmente quarto a 45.

Nell’ultimo turno il Liverpool è tornato alla vittoria in campionato dopo quattro sconfitte consecutive, vincendo 2-0 sul campo dello Sheffield United grazie al gol di Jones e all’autorete di Bryan. Dall’altra parte, il Chelsea ha pareggiato le ultime due gare, contro Southampton e Manchester United, dopo aver vinto quattro partite consecutive.

I precedenti complessivi tra le due squadre sono 128 con i padroni di casa in vantaggio 59-41 e 28 pareggi; l’ultima sfida ad Anfield Road è quella relativa alla scorsa stagione (37.a giornata), quando il 22 luglio i Reds si imposero con un pirotecnico 5-3; l’arbitro della sfida sarà Craig Pawson di Sheffield, coadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e Simon Bennett, quarto uomo Anthony Taylor.

Liverpool-Chelsea, probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Abraham, Werner.

Dove vedere Liverpool-Chelsea in tv e streaming

Il match Liverpool-Chelsea sarà visibile su Sky Sport Football HD (canale 203 del decoder) con collegamento a partire dalle ore 21.10, la telecronaca sarà a cura di Federico Zancan; per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Inoltre la gara di questa sera, sarà trasmessa anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.