Dove vedere Manchester United Brighton, streaming Premier League e diretta tv Sky?

Questa sera, alle ore 20.30, ad “Old Trafford” il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer ospiterà il Brighton di Graham Potter, match valido per la 30.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Manchester United Brighton in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I “red devils” sono secondi con 57 punti (16 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci da 2 vittorie consecutive contro Manchester City (0-2) e West Ham (1-0). The “Seagulls” (” i gabbiani”), invece, occupano la 16.a posizione con 32 punti (7 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte) e vengono dalle vittorie contro Southampton (1-2) e Newcastle (3-0).

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-BRIGHTON

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; James, Fernandes, Rashford; Cavani. All. Solskjaer.

Brighton (3-4-1-2): Sanchez; White, Dunk, Burn; Gross, Bissouma, Lallana, Moder; Trossard; Maupay, Welbeck. All. Potter.

Dove vedere Manchester United Brighton, diretta TV e streaming

Il match Manchester United Brighton, valevole per la 30.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.