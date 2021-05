Dove vedere Manchester United Liverpool: diretta tv e streaming, Premier League

Dove vedere Manchester United Liverpool: verso il match

Dopo la trentatreesima giornata della Premier League e dopo gli impegni in Europa League e Champions League, è arrivato il momento della trentaquattresima giornata della Premier. In questo turno del campionato inglese si affronteranno due squadre rivali, che hanno scritto la storia di questa competizione: stiamo parlando del Manchester United e del Liverpool. Per il Liverpool di Klopp non è stata una stagione esaltante, sia per i risultati ottenuti in Europa sia per quelli ottenuti in campionato: i Reds sono reduci dal pareggio per 1 a 1 ottenuto contro il Newcastle nello scorso turno di campionato e si trovano al sesto posto in classifica (dovranno dunque lottare nelle ultime giornate di campionato, a cominciare da questa sfida delicata contro i Red Evils, per conquistarsi un posto per la prossima Europa League). Diversa la situazione del Manchester United di Solskjaer: la squadra è reduce dalla roboante vittoria ottenuta in semifinale d’andata di Europa League contro la Roma per 6 a 2 e vede la finale ad un passo. Inoltre in campionato la stagione dei Red Evils è da considerarsi più che positiva: sono reduci dal pareggio ottenuto contro il Leeds United per 0 a 0, ma si trovano al secondo posto in classifica con 67 punti. La gara d’andata, disputata il 17 gennaio, terminò con un pareggio a reti bianche (dunque col risultato di 0 a 0).

Dove vedere Manchester United Liverpool: l’orario del match

La sfida tra Manchester United e Liverpool andrà in scena Domenica 2 Maggio alle ore 17:30 italiane. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà l’Old Trafford di Manchester.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Manchester United Liverpool

La partita in questione sarà trasmessa da Sky. Sarà possibile assistere al match in tv sul canale 203 (Sky Sport Football) del decoder di Sky. La diretta streaming del match sarà disponibile per gli abbonati tramite l’app di Sky Go, accessibile da smartphone, tablet e pc. Inoltre il match sarà visibile anche su Now Tv.