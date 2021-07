John Terry, addio Aston Villa: “Sono pronto per allenare”

L’ex difensore del Chelsea John Terry, ha lasciato ufficialmente l’Aston Villa e si dice pronto per intraprendere la sua nuova carriera di allenatore. Dopo l’esperienza nelle vesti di assistente con il club londinese, Terry ha voluto dare una svolta alla sua carriera per quanto concerne il piano tecnico, affermando di essere pronto per poter allenare una squadra di calcio con le mansioni di allenatore in prima. Terry è un ambizioso e lo è sempre stato durante l’arco della sua carriera vincente con il Chelsea. Ecco le sua parole rilasciate mediante i suoi canali ufficiali nei confronti dell’Aston Villa, club con il quale ha collaborato sul piano tecnico per ben 3 stagioni:

“È stato un enorme onore e privilegio trascorrere gli ultimi tra all’Aston Villa, ma ora sento che è il momento giusto per prendere la decisione estremamente difficile di andare oltre . Voglio essere assolutamente rispettoso con l’allenatore e tutti quanti all’Aston Villa, e poiché in estate prenderò seriamente in considerazione il mio futuro, ritengo che non sia giusto iniziare una nuova stagione senza essere sicuro di portarla a termine. Il mio piano nell’immediato è di passare del tempo di qualità con la mia famiglie, con la speranza poi di ricevere qualche invito per visitare società e allenatori in giro per l’Europa per sviluppare il mio obiettivo di diventare un allenatore”.