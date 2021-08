Tottenham-Manchester City: streaming e diretta tv Sky Sport? Dove vedere Premier League

Domenica 15 agosto alle ore 17.30 al “Tottenham Hotspur Stadium” si disputerà il match tra Tottenham-Manchester City, valevole per la prima giornata della Premier League, che vedrà per la squadra londinese il debutto ufficiale del neo allenatore portoghese Nuno Espirito Santo che nelle quattro amichevoli precampionato, ha ottenuto tre successi ed un pareggio. I Citizens del confermato tecnico Pep Guardiola, dopo aver vinto i tre test estivi, sono incappati nella prima delusione stagionale, visto che sabato 7 agosto hanno perso 1-0 contro il Leicester nel Community Shield.

Sono 104 i precedenti tra le due squadre con gli ospiti in vantaggio di misura per 42-41 e ventuno pareggi; l’ultima sfida risale allo scorso 25 aprile quando nella finale di Coppa di Lega (Carabao Cup), il City ebbe la meglio 1-0 grazie alla rete di Laporte al minuto 82, conquistando il trofeo Nazionale.

Tottenham-Manchester City, probabili formazioni

TOTTENHAM (4-2-3-1): Gollini; Doherty, Dier, Rodon, Reguilon; Hojdbjer, Winks; Bergwijn, Alli, Son; Moura.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Steffen; Cancelo, Dias, Ake, Mendy; Gundogan, Fernandinho, Palmer; Mahrez, Edozie, Silva.

Dove vedere Tottenham-Manchester City in tv e streaming

Il match Tottenham-Manchester City sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (ch. 203) con collegamento a partire dalle ore 17.25; la telecronaca sarà a cura di Federico Zancan; per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Inoltre la gara di Premier League sarà trasmessa anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

