Dove vedere Manchester City-Crystal Palace, streaming Premier League e diretta tv Sky?

Sabato 30 ottobre, alle ore 16, all’ “Etihad”, il Manchester City di Pep Guardiola ospiterà il Crystal Palace di Patrick Vieira, il match è valido per la 10.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Manchester City-Crystal Palace in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I “citizens” sono terzi con 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta) e sono reduci dalla netta vittoria esterna per 1-4 contro il Brighton. Il Crystal Palace, invece, ha 9 punti (1 vittoria, 6 pareggi e 2 sconfitte) e viene da ben 4 pareggi consecutivi, l’ultimo in casa contro il Newcastle per 1-1. Nel prossimo turno di Premier il City se la vedrà con i cugini dello United sabato 6 novembre ad “Old Trafford” alle ore 13.30; mentre il Crystal Palace ospiterà il Wolves sempre il 6 novembre ma alle ore 16.



PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-CRYSTAL PALACE

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Gundogan, Rodri; Grealish, De Bruyne, Foden; Gabriel Jesus. All. Guardiola.

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Guaita; Ward, Anderse, Guehi, Mitchell; McArthur, Milivojevic, Gallagher; Zaha, Edouard, Ayew. All. Vieira.

Dove vedere Manchester City-Crystal Palace, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Manchester City-Crystal Palace, valevole per la 10.a giornata di Premier League, non sarà trasmesso su Sky. Infatti per questo turno di campionato alle ore 16 verranno trasmesse Liverpool-Brighton e Newcastle-Chelsea. Per seguire gli aggiornamenti LIVE del match dell’ “Etihad”, potete consultare le pagine social delle due squadre.