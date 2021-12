Dove vedere Tottenham-Crystal Palace, streaming LIVE e diretta TV8?

Oggi pomeriggio, alle ore 16.00, al “Tottenham Hotspur Stadium”, il Tottenham di Antonio Conte ospiterà il Crystal Palace di Patrick Vieira, il match è valido per la 19.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Chelsea-Everton in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

“Gli Spurs” hanno 26 punti (8 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte) con 3 match da recuperare ed è reduce dal pareggio interno per 2-2 contro il Liverpool. “The Glaziers”, invece, hanno 20 punti (4 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte) con una gara in meno e nell’ultimo turno di campionato hanno pareggiato 2-2 contro il Southampton.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM-CRYSTAL PALACE

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Emerson Royal, Skipp, Winks, Reguilon; Lucas Moura, Kane, Son. All. Conte.

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Guaita; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Kouyate, Hughes; Ayew, Edouard, Zaha. All. Vieira.

Dove vedere Tottenham-Crystal Palace, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Tottenham-Crystal Palace, valevole per la 19.a giornata di Premier League, non sarà trasmesso su Sky. Infatti il match trasmesso dalla pay tv sarà Manchester City-Leicester, mentre per seguire tutte le azioni live del match di Londra potete farlo attraverso “Diretta Gol” in onda su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472-482 del digitale terrestre). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.