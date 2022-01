Dove vedere Chelsea-Liverpool: streaming e diretta tv Premier League

Domenica 2 gennaio alle ore 17.30 (le 16.30 locali) allo stadio Stamford Bridge di Londra, si disputerà il match Chelsea-Liverpool valevole per la 21.a giornata di Premier League che vede in classifica i Blues al secondo posto con 42 punti, mentre i Reds sono terzi con 41 (una gara in meno). L’arbitro della sfida sarà Anthony Taylor di Manchester.

Chelsea-Liverpool, probabili formazioni

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Alonso, Kantè, Jorginho, Pulisic; Mount, Lukaku, Hudson-Odoi. Allenatore: Tuchel

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Oxlade-Chamberlain; Salah, Jota, Mané.

Dove vedere Chelsea-Liverpool in tv e streaming

Il match Chelsea-Liverpool sarà visibile su Sky Sport Uno (ch. 201 del decoder e 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (ch.203) e Sky Sport 4K (ch.213), con collegamento a partire dalle ore 17.25: la telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Inoltre la gara di Premier League, sarà trasmessa anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.

28 agosto 2021, Liverpool-Chelsea 1-1, gli highlights