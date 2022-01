Dove vedere Southampton-Manchester City, streaming LIVE e diretta TV8?

Questa sera, alle ore 18.30, al “St. Mary’s Stadium”, il Southampton di Ralph Hasenhüttl ospiterà il Manchester City di Pep Guardiola, il match è valido per la 23.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Southampton-Manchester City in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I “Saints” hanno 24 punti (5 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte) con un match da recuperare e sono reduci dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Wolverhampton. I “Citizens”, invece, sono primi con 56 punti (18 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) e nel turno precedente hanno battuto all’ “Etihad” il Chelsea 1-0.



PROBABILI FORMAZIONI SOUTHAMPTON-MANCHESTER CITY

SOUTHAMPTON (4-4-2): Forster; Salisu, Lyanco, Bednarek, Walker; Redmond, Romeu, Ward-Prowse, Walcott; Long, Armstrong. All. Hasenhüttl.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Gundogan, Fernandinho; Foden, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus. All. Guardiola.

Dove vedere Southampton-Manchester City, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Southampton-Manchester City, valevole per la 23.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.