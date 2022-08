Sabato 27 agosto, alle ore 18.30, all’ “Emirates Stadium” di Londra, si disputerà il derby londinese Arsenal-Fulham, match valido per la 4.a giornata della Premier League 2022-2023. Prima di scoprire dove vedere Arsenal-Fulham in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

“I gunners” sono al comando della Premier League a punteggio pieno con 9 punti dopo 3 vittorie nelle prime tre giornate di campionato e sono reduci dal successo esterno 0-3 contro il Bournemouth. “I Cottagers”, invece, hanno 5 punti (1 vittoria e 2 pareggi) e nell’ultimo turno hanno battuto a “Craven Cottage” il Brentford 3-2.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL-FULHAM

Dove vedere Arsenal-Fulham, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Arsenal-Fulham, valevole per la 4.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.