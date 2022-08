Premier League, è già quinto turno: l’Arsenal capolista all’esame Aston Villa

La Premier League non si ferma e arriva già al quinto turno di campionato nonostante siamo ancora ad Agosto, col primo turno infrasettimanale di questa intensa nuova stagione, turno infrasettimanale che si giocherà tra i giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì. La classifica al momento parla chiaro: l’Arsenal è al comando dopo 4 giornate a punteggio piano, inseguita due punti dietro da Manchester City, Tottenham e la favola Brighton. In ripresa, e subito nel gruppone dietro, Manchester United, Chelsea e Liverpool, con l’altra sorpresa, il Leeds, a guidare il treno delle inseguitrici. Desolatamente in fondo alla classifica il Leicester, con un solo punto in 4 partite. Deludente inizio di torneo anche per Everton, Aston Villa e West Ham.

Big match Leicester-ManUtd, Conte fa visita al West Ham

Si comincia martedì 30 Agosto con le sfide tra Cristal Palace e Brentford e Fulham-Brighton, e subito dopo scende in campo il Chelsea che fa visita all’ostico Southampton. Chiude la serata Leeds-Everton. Mercoledì 31 Agosto tocca alla capolista Arsenal, che in serata affronta tra le mura amiche un Aston Villa estremamente in difficoltà ma da non sottovalutare. Il Manchester City di Guardiola e Haland si trova di fronte un impegno semplice sulla carta, in casa contro il Nottingham, mentre il Liverpool ad Anfield sfida il Newcastle con l’obiettivo di recuperare ancora terreno in classifica. Il Tottenham di Conte vuole rimanere nelle zone alte di classifica e per farlo deve vincere sul sempre difficile campo del West Ham. Chiude il programma, giovedì 1 Settembre alle ore 21.00, Leicester-Manchester United, con gli uomini di Ten Hag che stanno trovando la fiducia necessaria per risalire la classifica.