Premier League, quarto turno: tutte le big in campi diversi, Arteta vuole il 4 su 4

La Premier League non si ferma e procede spedita con le prime giornate del campionato 2022/2023: nel week end che sta per iniziare si gioca già la quarta giornata, e tra pochi giorni in turno infrasettimanale si disputerà addirittura il quinto turno, tutto questo dentro Agosto. Si scende in campo con l’Arsenal capolista unica a punteggio pieno, seguita dal Tottenham di Antonio Conte, non ancora pienamente convincente, e dal Manchester City, frenato a sorpresa dal Newcastle nell’ultimo turno giocato. Da vedere come reagiranno Chelsea e Liverpool al brutto inizio di campionato e in evidente difficoltà, e se la vittoria del Manchester United contro i Reds sarà stato soltanto un fuoco di paglia dopo i primi due disastrosi match dove la squadra di Ten Haag ha incassato due sconfitte pesantissime contro Brighton e Brentford.

Esordio di Casemiro, e i Red Devils cercano conferme

Gran parte delle partite di questo quarto turno andrà in scena sabato pomeriggio, quando alle 13.30 apriranno il sipario Southampton e Manchester United, impegnato quindi in una trasferta insidiosa: Ten Haag vuole la seconda vittoria consecutiva per uscire definitivamente dal tunnel buio di inizio campionato, e potrebbe anche esserci l’esordio ufficiale in maglia Rossa di Casemiro. Alle 16.00 scendono in campo tre big: il Chelsea ospita il Leicester, il Liverpool gioca ad Anfield contro il Bournemouth e il Manchester City sarà in scena tra le mure amiche contro il Cristal Palace. Alla stessa ora in campo l’interessantissima Brighton-Leeds, che hanno iniziato alla grande il loro campionato, e Brentford-Everton.

Gunners contro Fulham per continuare a stare in vetta

Alle 18.30 di Sabato scende in campo la capolista Arsenal, reduce da 3 vittorie su 3 partite e con un Gabriel Jesus in forma smagliante (oltre alle ottime prestazioni di Odegaard, Martinelli e Khaka). I Gunners ospiteranno l’ostico Fulham, che arriva però da una deludente sconfitta in Carabao Cup contro il modesto Crowley, squadra delle leghe inferiori inglesi. Arteta vuole fortemente la vittoria e i 3 punti, per procedere spedito nella sua corsa solitaria in vetta almeno in questo inizio di torneo, e per lanciare il chiaro segnale a tutta la Premier che quest’anno l’Arsenal c’è.

Conte cerca i 3 punti ma soprattutto un po di gioco in più

Domenica si chiude il programma del quarto turno con le restanti 3 partite ancora da giocare. Alle 15.00 scendono in campo Aston Villa e West Ham, due squadre partite con obiettivi più alti che un semplice piazzamento di metà classifica. Sempre alle 15.00, da seguire sicuramente Wolves-Newcastle. Per finire, chiude il sipario alle 17.30 Nottingham-Tottenham, con Antonio Conte che cerca risposte più convincenti dai suoi giocatori dopo le ultime due partite non brillantissime contro Chelsea e Wolves.