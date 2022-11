Premier League, domani sabato 12 novembre uno dei match più attesi sarà Tottenham-Leeds. Fischio di inizio alle ore 16. Antonio Conte dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Liverpool di Jurgen Klopp vuol tornare a fare punti in campionato.

Tottenham-Leeds: dove vederla in TV e streaming

Una delle partite più attese della 16° giornata del campionato di calcio di Premier League è il match Tottenham-Leeds. La sfida sarà visibile in diretta su Sky Sport Football e in streaming su Sky GO e NOW TV. Dopo il tonfo casalingo di domenica scorsa degli Spurs contro il Liverpool, di vitale importanza per la squadra di Antonio Conte sarà trovare 3 punti per non far scappare l’Arsenal primo in classifica.

Al momento i Gunners guidano a quota 34 punti, seguiti dal Manchester City a 32, dal Newcastle a 27 e dal Tottenham a quota 26. Il Leeds occupa la dodicesima posizione a quota 15.