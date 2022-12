Domani sera, alle ore 21, ad “Old Trafford”, si disputerà il match Manchester United-Nottingham, valido per la 17.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Manchester United-Nottingham in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

“I Red Devils” sono quinti con 26 punti (8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte) e prima della sosta hanno battuto 1-2 il Fulham a “Craven Cottage”. Il Nottingham, invece, ha 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte) e nell’ultimo turno disputato ha vinto contro il Crystal Palace 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-NOTTINGHAM

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Lindelof, Williams, Shaw; McTominay, Eriksen; Sancho, Garnacho, Elanga; Martial. All. Ten Hag.

NOTTINGHAM (5-3-2): Henderson; Aurier, Cook, McKenna, Bolly, Renan Lodi; O’Brien, Freuler, Gibbs-White; Lingard, Awoniyi. All. Cooper.

Dove vedere Manchester United-Nottingham, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Manchester United-Nottingham, valevole per la 17.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.