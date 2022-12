Lunedì 2 gennaio, alle ore 18.30, al “Community Stadium”, si disputerà il match Brentford-Liverpool, valido per la 18.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Brentford-Liverpool in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Brentford ha 20 punti (4 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte) e nel turno precedente ha pareggiato 2-2 contro il Tottenham al “Community Stadium”. Il Liverpool, invece, ha 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte) ed è reduce dal successo esterno per 1-3 contro l’Aston Villa.

Dove vedere Brentford-Liverpool, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Brentford-Liverpool, valevole per la 18.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.