Domani pomeriggio, alle ore 13.30, ad “Old Trafford”, si disputerà il match Manchester United-Manchester City, valido per la 20.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Manchester United-Manchester City in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Manchester United è quarto con 35 punti (11 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte) e in campionato è reduce da quattro vittorie consecutive, l’ultima contro il Bournemouth (3-0). Il Manchester City, invece, è secondo con 39 punti (12 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) e nell’ultima giornata di Premier League ha vinto 0-1 contro il Chelsea in trasferta. Entrambe le squadre sono reduci dalla Carabao Cup con i “red devils” che si sono qualificati per la semifinale eliminando il Charlton; i “citizens”, invece, sono stati eliminati dal Southampton.

Dove vedere Manchester United-Manchester City, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Manchester United-Manchester City, valevole per la 20.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.