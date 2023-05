Tifosi ascolteranno audio VAR – Una vera e propria rivoluzione quella dell’introduzione della tecnologia VAR nel mondo del calcio. Tanto voluta, ma ancora tanto discussa per i lati oscuri che ancora la accompagnano. Su tutti la possibilità da parte dei media e quindi dei tifosi di ascoltare gli audio tra l’arbitro e l’ormai famosa saletta VAR.

Ecco una notizia che potrebbe aprire nuovi orizzonti in tal senso è quella che arriva direttamente dalla Premier League. Gli inglesi infatti, per la prima volta daranno la possibilità ai tifosi di ascoltare gli audio VAR nella gara tra Leicester e Liverpool. Una sperimentazione, come riportato da The Telegraph, che però potrebbe aprire ad una vera e propria svolta in tal senso.

Sembra infatti, che questo esperimento sarà solo l’apri pista ha l’idea concreta di rendere gli audio VAR-arbitro sempre disponibili. L’unico limite, per motivazioni di regolamento FIFA, è quello di non averlo disponibile live durante la gara ma al termine della stessa. Quindi la Premier potrebbe rendere disponibili gli audio già dalla prossima stagione per tutte le gare del massimo campionato. Una rivoluzione che farà sicuramente discutere in Italia su questa possibilità tanto auspicata anche dai tifosi italiani e non solo.