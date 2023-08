Bournemouth-Tottenham, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere Premier League

Presentazione e come seguire in diretta tv e streaming il match valevole per la 3.a giornata di Premier League che si disputerà sabato 26 agosto alle ore 13.30 al "Vitality Stadium" tra il Bournemouth e il Tottenham con i padroni di casa che hanno un punto in classifica e gli ospiti 4 punti

Sabato 26 agosto, alle ore 13.30, al "Vitality Stadium", si disputerà il match Bournemouth-Tottenham, valido per la 3.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Bournemouth-Tottenham in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Bournemouth ha 1 punto (1 pareggio e 1 sconfitta) e viene dal pareggio interno contro il West Ham (1-1) nel primo turno di campionato e dalla sconfitta ad "Alfield" contro il Liverpool (3-1). Il Tottenham, invece, ha 4 punti (1 vittoria e pareggio) dopo il pareggio esterno contro il Brentford (2-2) alla prima giornata e la vittoria nell'ultimo turno contro il Manchester United (2-0).

Bournemouth-Tottenham, le probabili formazioni

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Aarons, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Rothwell, Billing; Semenyo, Traore, Anthony; Solanke.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Maddison, Bissouma, Sarr; Kulusevski, Richarlison, Son.

Dove vedere Bournemouth-Tottenham, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Bournemouth-Tottenham, valevole per la 3.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now.