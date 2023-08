Crystal Palace-Arsenal dove vederla: Sky o DAZN ? TV, streaming e probabili formazioni

La seconda giornata della Premier League 2023/24 offre l'esordio del Crystal Palace tra le mura amiche. Allo "Selhurst Park Stadium" del borgo Croydon di Londra arrivano i detentori della Community Shield, trofeo tolto dalle mani dei Campioni d'Europa in carica del Manchester City. Più semplicemente, sarà Crystal Palace-Arsenal. Ecco dove vederla.

CRYSTAL PALACE-ARSENAL: MATCH INFO

Crystal Palace-Arsenal, match valido per la seconda giornata della Premier League 2023/24, si giocherà allo "Selhurst Park Stadium" di Londra. Calcio d'inizio in programma Lunedì 21 Agosto, alle ore 21:00.

LUOGO "SELHURST PARK STADIUM", LONDRA DATA 21 AGOSTO 2023 ORE 21:00 ARBITRO ROBERT JONES

CRYSTAL PALACE-ARSENAL: PRESENTAZIONE

Allo "Selhurst Park Stadium" del borgo Croydon di Londra arriva la squadra detentrice della Community Shield, trofeo tolto dalle mani dei Campioni d'Europa in carica del Manchester City: l'Arsenal. Una sorta di piccola rivincita per la mancata vittoria dello scorso massimo campionato inglese, dopo essere stati in prima posizione per una buona parte della stagione. Proprio dopo lo scontro diretto contro i "Citizens" (1-3 a Londra), l'Arsenal ebbe un crollo progressivo e lasciò la vittoria alla squadra di Guardiola con 5 lunghezze di distacco.

Sembra essere iniziato nel migliore dei modi questa stagione 2023/24 e l'aver vinto un prestigioso trofeo nazionale contro i quasi invincibili di Guardiola sarà motivo in più per credere che la squadra di Mikel Arteta potrà riprovarci per il titolo di Campioni d'Inghilterra anche stavolta. Alla prima di campionato, i "Gunners" hanno esordito nel magico "Emirates Stadium" contro il glorioso Nottingham Forest, portando a casa i primi tre punti. Punteggio finale di 2-1, con reti di Nketiah e Saka.

Il Crystal Palace è guidato da una volpe del calcio internazionale, nonché una conoscenza del panorama calcistico italiano: Roy Hodgson. La squadra dell'ex allenatore di Inter e Udinese ha esordito con una vittoria esterna sul terreno dello Sheffield United, con il punteggio di 1-0 firmato da Edouard. Nelle gare interne, "The Eagles" sono state sempre diligenti e hanno creato a tutte le avversarie serie difficoltà, come testimonia la buona classifica finale della passata Premier League. Per l'Arsenal sarà la prima insidia da affrontare. Se si vorrà tenere il passo del City, già a punteggio pieno, soltanto una vittoria potrà mettere tutti d'accordo.

CRYSTAL PALACE-ARSENAL: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che potrebbero essere le formazioni iniziali.

CRYSTAL PALACE



4-2-3-1 ARSENAL



4-3-3 JOHNSTONE RAMSDALE MITCHELL WHITE GUEHI SALIBA ANDERSEN PARTEY WARD TIMBER DOUCOURE' ODEGAARD LERMA RICE SCHLUPP HAVERTZ EZE SAKA AYEW MARTINELLI EDOUARD NKETIAH

Allenatore: HODGSON

Allenatore: ARTETA

CRYSTAL PALACE-ARSENAL: INDISPONIBILI

CRYSTAL PALACE



ARSENAL



FERGUSON BALOGUN FRANCA ELNENY GUAITA GABRIEL JESUS HUGHES SAMBI LOKONGA OLISE NICOLAS PEPE TIMBER ZINCHENKO

CRYSTAL PALACE-ARSENAL: DOVE VEDERLA

Crystal Palace-Arsenal sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky.

Sarà trasmessa in TV su Sky Sport Calcio, Canale 202, per tutti i clienti abbonati a Sky.

Sarà trasmessa anche in Streaming su Sky Go e su NOW.

I programmi in Diretta TV di Sky Sport sono disponibili in diretta streaming su Sky Go, per tutti i clienti abbonati a Sky.