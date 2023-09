Manchester City–Fulham: dove vedere la gara di Premier League? TV, Streaming e probabili formazioni

La quarta giornata della Premier League offre l'anticipo del sabato per i Campioni d'Europa in carica, oltre che della Premier League. Ecco Manchester City–Fulham! Punteggio pieno per i "Citizens", 3 vittorie su 3, mentre i "Cottagers" sono a 4 lunghezze in classifica. TV e Streaming, oltre alle probabili formazioni.

Manchester City–Fulham: dove vedere Premier League 2023/24? Si giocherà allo "Etihad Stadium" di Manchester. Calcio d'inizio in programma sabato 2 settembre, alle ore 16:00.

LUOGO MANCHESTER, "Etihad Stadium" DATA 2 settembre 2023 ORE 16:00 ARBITRO Michael Oliver

Manchester City–Fulham: dove vedere la gara di Premier League

Sarà trasmessa in Diretta TV su Sky Sport Calcio - Canale 202, per tutti i clienti abbonati a Sky.

Sarà trasmessa anche in Streaming su Sky Go e su NOW.

I programmi in Diretta TV di Sky Sport sono disponibili in diretta streaming su Sky Go, per tutti i clienti abbonati a Sky.

TV: Sky Sky Sport Calcio - Canale 202 Streaming: Sky Sky Go



NOW

Manchester City–Fulham: le probabili formazioni

MANCHESTER CITY



4-2-3-1 FULHAM



4-3-3 31

Ederson 17

Bernd Leno 24

Josko Gvardiol 33

Antonee Robinson 3

Ruben Dias 3

Calvin Bassey 6

Nathan Ake 31

Issa Diop 2

Kyle Walker 2

Kenny Tete 8

Mateo Kovacic 18

Andreas Pereira 16

Rodri 26

Joao Palhinha 10

Jack Grealish 28

Sasa Lukic 19

Julian Alvarez 14

Bobby Reid 20

Bernardo Silva 7

Raul Jimenez 9

Erling Haaland 8

Harry Wilson

Allenatore: Pep Guardiola

Allenatore: Marco Silva

Gli indisponibili

MANCHESTER CITY FULHAM Kevin De Bruyne Willian Manuel Akanji Anthony Knockaert Zack Steffen John Stones

Presentazione

Il Manchester City strappa una vittoria di misura in trasferta contro uno Sheffield United che ha messo a dura prova gli uomini di Guardiola. Rodri all'88' toglie tutti i guai e si torna a casa con il punteggio pieno (3 vittorie su 3). Allo "Ethiad Stadium" sfiderá il Fulham, formazione reduce da un passaggio del turno prestigioso nella Coppa di Lega Inglese, Carabao Cup, dopo aver battuto il Tottenham ai rigori, oltre che da un incoraggiante 2-2 esterno sul sempre difficile terreno di gioco dell'Arsenal. Gara insidiosa per i "Citizens" ma, naturalmente, partono sempre quali favoriti per la vittoria finale.

