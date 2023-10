Arsenal-Manchester City, dove vedere la gara di Premier League: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

L'ottava giornata della Premier League offre il big match che andrà di scena allo "Emirates Stadium" di Londra (Islington): Arsenal-Manchester City. Diciassette punti per i "Gunners" al secondo posto in classifica, mentre i "Citizens" sono capolista ma ad una sola lunghezza dai propri prossimi avversari. Diretta TV e streaming, oltre alle probabili formazioni.

Arsenal-Manchester City, dove vedere la gara valida per il campionato di Premier League 2023/24? Si gioca allo "Emirates Stadium" di Londra (Islington), con calcio d'inizio in programma domenica 8 ottobre 2023, alle ore 17:30.

EVENTO Arsenal-Manchester City, Premier League 2023/24 LUOGO Londra (Islington), "Emirates Stadium" DATA Domenica 8 ottobre 2023 ORE 17:30 ARBITRO Michael Oliver

Arsenal-Manchester City: dove vedere la gara?

Arsenal-Manchester City viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport [Canale 205], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport

Canale 205 Live Streaming: Sky Sky Go



skygo.sky.it

Arsenal-Manchester City: le probabili formazioni e gli indisponibili (con aggiornamenti)

ARSENAL



4-3-3



Probabile formazione MANCHESTER CITY



4-2-3-1



Probabile formazione 22

David Raya 31

Ederson 35

Oleksandr Zinchenko 6

Nathan Ake 6

Gabriel Magalhaes 3

Ruben Dias 2

William Saliba 25

Manuel Akanji 4

Ben White 2

Kyle Walker 29

Kai Havertz 8

Mateo Kovacic 41

Declan Rice 27

Matheus Nunes 8

Martin Odegaard 11

Jeremy Doku 14

Eddie Nketiah 19

Julian Alvarez 9

Gabriel Jesus 47

Phil Foden 19

Leandro Trossard 9

Erling Haaland Coach



Mikel Arteta Coach



Pep Guardiola

ARSENAL



Indisponibili MANCHESTER CITY



Indisponibili Bukayo Saka Kevin De Bruyne Jurrien Timber Zack Steffen Gabriel Martinelli Rodri

Arsenal-Manchester City: la presentazione ed i precedenti

I "Gunners" sono al secondo posto con 17 punti, insieme al Tottenham, ad una sola lunghezza dai prossimi avversari che guidano la classifica provvisoria. E' una grande occasione per entrambe. Vincere per i padroni di casa significherebbe sorpassare i "Citizens" al comando della classifica, oltre che regalare morale ad un ambiente desideroso di riscatto; per i Campioni d'Europa in carica, invece, sarebbe un contraccolpo per tutti gli avversari che cercano di spodestare il dominio di Haaland e compagni.

Che neppure il Manchester City sia la classica macchina perfetta lo testimonia la prima amara sconfitta ottenuta in campionato, nell’ultimo turno sul terreno di gioco del Wolverhampton, con un 2-1 da battaglia e pieno di sanzioni disciplinari. Il riscatto è avvenuto nell'ultima gara disputata nella UEFA Champions League, con la vittoria per 3-1 (reti di Foden, Alvarez e Doku) dinanzi al difficile palcoscenico della "Red Bull Arena" di Lipsia.

Anche l'Arsenal dimostra di avere i propri punti deboli, dopo aver ricevuto una seria lezione nell'ultima gara europea disputata in Francia, contro gli scorbutici ma efficaci condottieri del Lens, vittoriosi per 2-1 dopo essere stati in svantaggio (rete di Gabriel Jesus per gli inglesi). In Premier League, proviene da due vittorie consecutive in trasferta contro il Bournemouth (0-4) e Brentford (0-1).

L'ultimo successo dei londinesi in Premier League è datato 21 dicembre 2015: in quell'occasione fu 2-1, con le reti di Theo Walcott e Olivier Giroud per i padroni di casa e di Yaya Touré per gli ospiti.

Arsenal e Manchester City si sono affrontate 140 volte in tutte le competizioni ufficiali. Questo è il bilancio tra le due squadre:

67 vittorie Arsenal

34 pareggi

38 vittorie Manchester City

Gara tutta da vivere per i veri amanti del calcio!