Manchester City-Brighton, dove vedere la gara di Premier League: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la nona giornata del campionato di Premier League 2023/24. Il Manchester City di Pep Guardiola affronta il Brighton di Roberto De Zerbi. Si affrontano sabato 21 ottobre, ore 16:00 (in Italia), allo "Etihad Stadium" di Manchester. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Manchester City-Brighton, dove vedere la gara valida per il campionato di Premier League 2023/24? Si gioca allo "Etihad Stadium" di Manchester, con calcio d'inizio in programma sabato 21 ottobre 2023, alle ore 16:00 (in Italia).

EVENTO MANCHESTER CITY-BRIGHTON

Premier League 2023/24 LUOGO REGNO UNITO, Manchester

Etihad Stadium DATA Sabato 21 ottobre 2023 ORE 16:00 (in Italia) ARBITRO Robert Jones VAR Michael Salisbury

Manchester City-Brighton: dove vedere la gara?

Manchester City-Brighton viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Uno [Canale 201 e Canale 472 HD in Diffusione Terrestre], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport Uno

Canale 201



Sky Sport

Canale 472 HD - DT Live Streaming: Sky Sky Go



skygo.sky.it Live Streaming: NOW NOW



nowtv.it

Manchester City-Brighton: le probabili formazioni (con aggiornamenti), gli indisponibili e la presentazione

MANCHESTER CITY



4-2-3-1



Probabile formazione BRIGHTON



4-2-3-1



Probabile formazione 31

Ederson 1

Bart Verbruggen 24

Josko Gvardiol 34

Joel Veltman 3

Ruben Dias 5

Lewis Dunk 25

Manuel Akanji 29

Jan Paul Van Hecke 2

Kyle Walker 7

Solly March 8

Mateo Kovacic 20

Carlos Baleba 16

Rodri 13

Pascal Gross 11

Jeremy Doku 22

Kaoru Mitoma 19

Julian Alvarez 24

Simon Adingra 47

Phil Foden 9

Joao Pedro 9

Erling Haaland 28

Evan Ferguson Coach



Pep Guardiola Coach



Roberto De Zerbi

MANCHESTER CITY



Indisponibili BRIGHTON



Indisponibili Zack Steffen Julio Cesar Enciso Kevin De Bruyne Pervis Estupinan - Tariq Lamptey - James Milner - Kaoru Mitoma - Jakub Moder

Riprende la Premier League, con i Campioni d'Inghilterra e d'Europa in carica che intendono riassaporare la vittoria, dopo le ultime due sconfitte consecutive in campionato (non accadeva dal 2016), entrambe fuori casa: vittoria Arsenal per 1-0 e vittoria Wolverhampton per 2-1. L'ostacolo da superare, tuttavia, non è dei migliori, con il Brighton di Roberto De Zerbi pronto a riscattarsi e tornare a sorprendere.

Il Manchester City, in virtù risultati conquistati di recente, sono scivolati al terzo posto in classifica, trovandosi a due lunghezze di distanza dal duo di testa composto da Tottenham e Arsenal (20 punti), mentre il Brighton è finito al sesto posto dopo un periodo non certo entusiasmante, con l'ultima gara in campionato pareggiata per 2-2 in casa contro il Liverpool e, soprattutto, ricevendo ben 6 reti nell'ultima trasferta contro l'Aston Villa di Nicolò Zaniolo (tripletta di Ollie Watkins). Per gli uomini di De Zerbi sono quattro le gare, tra Premier League e Coppe Europee, senza vittorie.

Nei "Citizens" fa il rientro dalla squalifica una pedina preziosa, Rodri. Guardiola sarà felice di riaverlo, proponendo in attacco Julian Alvarez, (due reti realizzate nelle ultime tre gare) ed Erling Haaland. Sulle fasce dovrebbe esserci ancora Jeremy Doku, così come il fortissimo Phil Foden.

De Zerbi non potrà disporre di Julio Cesar Enciso e Pervis Estupinan. Con il suo 4-2-3-1, Evan Ferguson dovrebbe essere confermato quale terminale offensivo, al quale manca il gol da diverse gara, dopo un inizio molto promettente. In supporto, dovrebbe esserci la linea composta da Simon Adingra, Joao Pedro, Kaoru Mitoma.