Chelsea-Manchester City, dove vedere la gara di Premier League: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Si gioca la dodicesima giornata del campionato di Premier League 2023/24. Il Chelsea di Mauricio Pochettino ospita il Manchester City di Pep Guardiola. Le due compagini si affrontano domenica 12 novembre, ore 17:30 (in Italia), allo "Stamford Bridge" di Londra. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Chelsea-Manchester City, dove vedere la gara valida per il campionato di Premier League 2023/24? Si gioca allo "Stamford Bridge" di Londra, con calcio d'inizio in programma domenica 12 novembre 2023, alle ore 17:30 (in Italia).

EVENTO CHELSEA-MANCHESTER CITY

Premier League 2023/24 LUOGO LONDRA

Stamford Bridge DATA Domenica 12 novembre 2023 ORE 17:30 (in Italia) ARBITRI Arbitro

Anthony Taylor



Assistente 1

Gary Beswick



Assistente 2

Adam Nunn



IV Ufficiale

Craig Pawson



VAR

Jarred Gillett



AVAR

Darren Cann

Chelsea-Manchester City: dove vedere la gara?

Chelsea-Manchester City viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Uno [Canale 201 e Canale 472 HD in Diffusione Terrestre] e su Sky Sport 4K [Canale 213], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Chelsea-Manchester City: dove vedere



Emittenti Chelsea-Manchester City: dove vedere



Canali Diretta TV: Sky Sky Sport Uno

Canale 201



Sky Sport Uno

Canale 472 HD DT



Sky Sport 4K

Canale 213 Live Streaming: Sky Sky Go



skygo.sky.it Live Streaming: NOW NOW



nowtv.it

Chelsea-Manchester City: le probabili formazioni e gli indisponibili (con aggiornamenti)

CHELSEA



4-2-3-1



Probabile formazione MANCHESTER CITY



4-2-3-1



Probabile formazione 1

Robert Sanchez 31

Ederson 26

Levi Colwill 2

Kyle Walker 6

Thiago Silva 25

Manuel Akanji 2

Axel Disasi 3

Ruben Dias 24

Reece James 24

Josko Gvardiol 10

Mykhailo Mudryk 16

Rodri 25

Moisés Caicedo 4

Kalvin Phillips 7

Raheem Sterling 47

Phil Foden 23

Conor Gallagher 20

Bernardo Silva 20

Cole Palmer 10

Jack Grealish 15

Nicolas Jackson 9

Erling Haaland Coach



Mauricio Pochettino Coach



Pep Guardiola

CHELSEA



Indisponibili MANCHESTER CITY



Indisponibili Armando Broja Kevin De Bruyne Trevoh Chalobah Sergio Gomez Ben Chilwell John Stones Carney Chukwuemeka - Enzo Fernandez - Wesley Fofana - Romeo Lavia - Christopher Nkunku -

Chelsea-Manchester City: i precedenti

Chelsea e Manchester City si sono affrontate 126 volte in tutte le competizioni ufficiali. Ecco il bilancio tra le due compagini: