Tottenham Hotspur-Chelsea, dove vedere la gara di Premier League: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Si gioca il consueto "Monday Night" valido per l'undicesima giornata del campionato di Premier League 2023/24. Il Tottenham Hotspur di Ange Postecoglou affronta il Chelsea di Mauricio Pochettino. Si affrontano oggi, lunedì 6 novembre, ore 21:00 (in Italia), al "Tottenham Hotspur Stadium - New White Hart Lane" di Londra (Haringey). Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Tottenham Hotspur-Chelsea: dove vedere la gara?

Tottenham Hotspur-Chelsea viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Uno [Canale 201 e Canale 472 HD in Diffusione Terrestre] e su Sky Sport 4K [Canale 213], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Tottenham Hotspur-Chelsea: le probabili formazioni