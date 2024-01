Premier League, dove vedere Manchester City-Burnley: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Si gioca la ventidueesima giornata del campionato di Premier League 2023/24. Il Manchester City di Pep Guardiola ospita il Burnely di Vincent Kompan. Le due compagini si affrontano mercoledì 31 gennaio, ore 20:30 (CET), allo "Etihad Stadium" di Manchester. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Premier League, dove vedere Manchester City-Burnley? Si gioca allo "Ethiad Stadium" di Manchester, con calcio d'inizio in programma mercoledì 31 gennaio 2023, alle ore 20:30 (CET). La gara è valida per la ventiduesima giornata della Premier League 2023/24.

EVENTO MANCHESTER CITY-BURNLEY



Premier League 2023/24

22° Giornata LUOGO MANCHESTER



Ethiad Stadium DATA Mercoledì 31 gennaio 2023 ORE 20:30 (CET) ARBITRI ARBITRO

Sam Barrott



ASSISTENTE 1

Simon Bennett



ASSISTENTE 2

Dan Robathan



IV UFFICIALE

Darren England



VAR

Rob Jones



AVAR

Nick Hopton

Premier League, dove vedere Manchester City-Burnley?

Manchester City-Burnley viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Manchester City-Burnley, Diretta TV su: Sky Sport Max [Canale 203], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Manchester City-Burnley, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Manchester City-Burnley, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

ProbabilI formazioni

Manchester City-Burnley



MANCHESTER CITY



4-2-3-1 ProbabilI formazioni

Manchester City-Burnley



BURNLEY



4-4-2 31

Ederson 1

James Trafford 2

Kyle Walker 28

Ameen Al-Dakhil 3

Rúben Dias 18

Hjalmar Ekdal 6

Nathan Aké 2

Dara O'Shea 24

Joško Gvardiol 22

Vitinho 16

Rodri 47

Wilson Odobert 8

Mateo Kovačić 8

Josh Brownhill 20

Bernardo Silva 24

Josh Cullen 47

Phil Foden 7

Jóhann Gudmundsson 11

Jérémy Doku 25

Zeki Amdouni 19

Julián Álvarez 17

Lyle Foster Coach



Pep Guardiola Coach



Vincent Company

Presentazione

Il Manchester City riprende l'inseguimento alla capolista Liverpool, affrontando un Burnley in odore di retrocessione. La squadra di Guardiola sta attraversando un ottimo momento di forma, grazie a una importante serie di vittorie che li ha condotti a poche lunghezze di distanza dai Reds. Nessuna gara è scontata in partenza ma ci sono tutte le possibilità di ottenere un'altra vittoria contro la formazione di Vincent Company che occupa, desolatamente, 19° posto in Premier League con 12 punti. I "Clarets", difatti hanno vinto solo una delle ultime nove partite in tutte le competizioni, restando distante di cinque punti dalla salvezza (Everton quartultimo a 17 punti), con il rischio concreto di un ritorno in Championship.

Erling Haaland e Manuel Akanji sono i dubbi del coach spagnolo e potrebbe decidere di concedere tempi di recupero più lunghi in vista della trasferta di Brentford, prevista per lunedì prossimo. Kevin De Bruyne, dopo essere tornato dall'infortunio, può sperare di partire titolare ma restano molte le incertezze su questa ipotesi, così come anche per John Stones. Il Burnley dovrà fare a meno di Charlie Taylor, Nathan Redmond e Luca Koleosho, infortunati.

I campioni in carica della Premier League e della UEFA Champions League non perdono all’Etihad Stadium dal novembre 2022, quando il Brentford espugnò Manchester per 2-1; da allora, un’incredibile serie di 32 risultati utili consecutivi ha condotto i "Citizens" verso nuovi record da battere. Il Burnley ha ottenuto otto punti in 10 trasferte di campionato in questa stagione, siglando soltanto 21 reti (il peggior attacco, dopo quello dello Sheffield United con17) e presentano la seconda peggior difesa, con 42 reti subite (anche in questo caso, lo Sheffield detiene il primato: 51 reti subite).