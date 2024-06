Premier League, dove vedere Arsenal-Newcastle: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Si gioca la 26° giornata del campionato di Premier League 2023/24. L'Arsenal di Mikel Arteta ospita il Newcastle di Eddie Howe. Le due compagini si affrontano oggi, Sabato 24 febbraio, ore 21:00 (CET), allo "Emirates Stadium" di Londra (Islington). Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

EVENTO ARSENAL-NEWCASTLE



Premier League 2023/24

26° Giornata LUOGO LONDRA (ISLINGTON)



Emirates Stadium DATA Sabato 24 febbraio 2024 ORE 21:00 (CET) ARBITRI ARBITRO

Paul Tierney



ASSISTENTE 1

Neil Davies



ASSISTENTE 2

Nick Hopton



IV UFFICIALE

Anthony Taylor



VAR

Peter Bankes



AVAR

Lee Betts

Premier League, dove vedere Arsenal-Newcastle?

Arsenal-Newcastle viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Arsenal-Newcastle, Diretta TV su: Sky Sport Uno [Canale 201, Canale 239 HD e Canale 472 HD in Diffusione Terrestre] e su Sky Sport 4K [Canale 213], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Arsenal-Newcastle, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Arsenal-Newcastle, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Probabili formazioni

Arsenal-Newcastle



ARSENAL



4-3-3 Probabili formazioni

Arsenal-Newcastle



NEWCASTLE



4-3-3 22

David Raya 18

Loris Karius 15

Jakub Kiwior 2

Kieran Trippier 6

Gabriel 5

Fabian Schär 2

William Saliba 4

Sven Botman 4

Ben White 21

Tino Livramento 41

Declan Rice 36

Sean Longstaff 20

Jorginho 39

Bruno Guimarães 8

Martin Ødegaard 67

Lewis Miley 11

Gabriel Martinelli 24

Miguel Almirón 29

Kai Havertz 10

Anthony Gordon 7

Bukayo Saka 14

Alexander Isak Coach



Mikel Arteta Coach



Eddie Howe

Presentazione

Affascinante gara sotto i riflettori dello "Emirates Stadium", in un incrocio cruciale tra le due compagini. L'Arsenal rincorre il primo posto in classifica occupato dal Liverpool, mentre il Newcastle insegue una rimonta piuttosto ardua verso migliori piazzamenti nell'Europa più prestigiosa. Ci sono in palio punti che iniziano a essere pesanti, soprattutto per chi ambisce a raggiungere traguardi di un certo rilievo.

Reduce dalla sconfitta nella gara d'andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League in quel di Oporto (1-0 per i "Draghi"), i "Gunners" stanno provando, ancora una volta, la cavalcata verso il titolo di Campione d'Inghilterra, ben consapevole che non sarà affatto facile sbaragliare la concorrenza di due corazzate come quella di Jürgen Klopp e di Pep Guardiola. L'Arsenal resta in piena corsa con il terzo posto a 55 punti, con cinque di distanza dai "Reds" che si ritrovano una gara in più.

In Premier League la formazione londinese di Islington è reduce da un pokerissimo di vittorie consecutive, tra cui il 3-1 al Liverpool di qualche settimana fa; il ruolino di marcia interno è piuttosto rassicurante: su 12 incontri, soltanto una sconfitta, quella del 28 dicembre scorso contro il West Ham (0-2).

Otto punti nelle ultime quattro gare per il Newcastle, frutto di due vittorie in trasferta e due pareggi interni. Partito con altri propositi di inizio stagione, si è ritrovato a rimodulare gli obiettivi, complice un campionato non all'altezza delle proprie aspettative. La squadra guidata da Eddie Howe, inoltre, ha subito lo shock dell'eliminazione nella fase a gironi della UEFA Champions League, mentre in campionato si è ritrovata a rincorrere sin dalle prime uscite. Nelle ultime settimane, i "Geordies" hanno riassestato un ruolino di marcia buono, pur restando piuttosto lontani dai posti disponibili per le Coppe Europee. L'ottava casella della classifica a quota 37 punti resta piuttosto desolante per i "Bianconeri" del Tyneside, a ben 12 di distanza dall'Aston Villa che detiene la quarta e ultima posizione utile per il piazzamento europeo più desiderato.

Nella gara di andata del 4 novembre scorso, ad avere la meglio fu proprio la squadra di Sandro Tonali (ancora indisponibile), con un 1-0 al "St' James Park" realizzato grazie alla rete del numero 10 Anthony Gordon.