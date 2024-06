Premier League, dove vedere Bournemouth-Manchester City: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Si gioca la 26° giornata del campionato di Premier League 2023/24. Il Bournemouth di Andoni Iraola ospita il Manchester City di Pep Guardiola. Le due compagini si affrontano oggi, Sabato 24 febbraio, ore 18:30 (CET), al "Dean Court - Vitality Stadium" di Bournemouth. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Premier League 2023/24, dove vedere Bournemouth-Manchester City? Si gioca al "Dean Court - Vitality Stadium" di Bournemouth, con calcio d'inizio in programma oggi, Sabato 24 febbraio 2024, alle ore 18:30 (CET). La gara è valida per la 26° giornata del massimo campionato inglese.

EVENTO BOURNEMOUTH-MANCHESTER CITY



Premier League 2023/24

26° Giornata LUOGO BOURNEMOUTH



Dean Court - Vitality Stadium DATA Sabato 24 febbraio 2024 ORE 18:30 (CET) ARBITRI ARBITRO

Jarred Gillett



ASSISTENTE 1

Darren Cann



ASSISTENTE 2

Derek Eaton



IV UFFICIALE

Simon Hooper



VAR

Andy Madley



AVAR

Simon Long

Premier League, dove vedere Bournemouth-Manchester City?

Bournemouth-Manchester City viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Bournemouth-Manchester City, Diretta TV su: Sky Sport Uno [Canale 201, Canale 239 HD e Canale 472 HD in Diffusione Terrestre], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Bournemouth-Manchester City, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Bournemouth-Manchester City, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Bournemouth-Manchester City: dove vedere?



Emittenti Bournemouth-Manchester City: dove vedere?



Canali Bournemouth-Manchester City

Diretta TV su: Sky Sky Sport Uno

Canale 201 HD



Sky Sport Uno

Canale 239 HD



Sky Sport Uno

Canale 472 HD in DT Bournemouth-Manchester City

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Bournemouth-Manchester City

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Probabili formazioni

Bournemouth-Manchester City



BOURNEMOUTH



4-2-3-1 Probabili formazioni

Bournemouth-Manchester City



MANCHESTER CITY



3-2-4-1 1

Neto 31

Ederson 15

Adam Smith 25

Manuel Akanji 25

Marcos Senesi 3

Rúben Dias 27

Illia Zabarnyi 6

Nathan Aké 3

Milos Kerkez 5

John Stones 4

Lewis Cook 16

Rodri 10

Ryan Christie 47

Phil Foden 16

Marcus Tavernier 27

Matheus Nunes 19

Justin Kluivert 8

Mateo Kovačić 24

Antoine Semenyo 20

Bernardo Silva 9

Dominic Solanke 9

Erling Haaland Coach



Andoni Iraola Coach



Pep Guardiola

Presentazione

Dagli inizi del 2024 il Bournemouth non ha ancora trovato la strada della vittoria in campionato. Soltanto due successi contro Swansea City e QPR ma nelle gare valide per la FA Cup. L'ultimo trionfo, difatti, risale al "Boxing Day" scorso contro il Fulham, grazie a un pesante 3-0 dinanzi al pubblico del "Vitality Stadium". Da quel giorno, sei gare e 3 punti, di cui l'ultimo ottenuto nell'importante confronto contro il Newcastle al St' James Park; fa ancora rammaricare il 2-2 ottenuto al 92' da Matt Ritchie. Nonostante questo rendimento non entusiasmante, la classifica emette 28 punti, con otto lunghezze dal terz'ultimo posto occupato, momentaneamente, da Luton Town e Everton.

Dopo due gare consecutive di Premier League allo "Ethiad Stadium" (seppur la seconda fosse il recupero della 18° giornata), il Manchester City riprende la corsa in trasferta, per fare visita a un insidioso Bournemouth. Dopo l'1-1 contro il Chelsea, è giunto il faticosissimo 1-0 su un Brentford mai domo, grazie al quale il bomber di riferimento Erling Haaland ha stabilito un nuovo record: contro tutte le 22 squadre affrontante nel massimo campionato inglese, il norvegese ha siglato almeno una rete, per un totale di 53 centri in 55 presenze in campionato.

Inoltre, la squadra di Pep Guardiola ha allungato ulteriormente la propria serie di vittorie interne, arrivando a quota 9 su tredici incontri disputati, con i restanti quattro terminati in parità. Nonostante i numeri stratosferici, la corsa al Liverpool è ardua, proprio in virtù della potenza massima che sta esprimendo il gruppo di Jürgen Klopp, in cima alla classifica con 60 punti; tuttavia, l'impegno della finale di EFL Cup contro il Chelsea potrebbe togliere ai "Reds" qualche energia importante in vista del campionato.

Le statistiche, tra l'altro, incoraggiano il Manchester City, sempre vittorioso in tutti e 13 i precedenti contro i "Cherries" in Premier League, un altro record nel massimo campionato inglese che vede una squadra ottenere l'en plein di successi contro un’altra.