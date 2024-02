Premier League, dove vedere Brentford-Liverpool: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Si gioca la 25° giornata del campionato di Premier League 2023/24. II Brentford di Thomas Frank ospita il Liverpool di Jürgen Klopp. Le due compagini si affrontano oggi, Sabato 17 febbraio, ore 13:30 (CET), al "Gtech Community Stadium" di Londra (West London). Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Premier League 2023/24, dove vedere Brentford-Liverpool? Si gioca al "Gtech Community Stadium" di Londra (West London), con calcio d'inizio in programma oggi, Sabato 17 febbraio 2024, alle ore 13:30 (CET). La gara è valida per la 25° giornata del massimo campionato inglese.

EVENTO BRENTFORD-LIVERPOOL



Premier League 2023/24

25° Giornata LUOGO LONDRA (West London)



Gtech Community Stadium DATA Sabato 17 febbraio 2024 ORE 13:30 (CET) ARBITRI ARBITRO

Michael Oliver



ASSISTENTE 1

Stuart Burt



ASSISTENTE 2

Dan Cook



IV UFFICIALE

Graham Scott



VAR

David Coote



AVAR

Tim Wood

Premier League, dove vedere Brentford-Liverpool?

Brentford-Liverpool viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Brentford-Liverpool, Diretta TV su: su: Sky Sport Uno [Canale 201, Canale 239 HD e Canale 472 HD in Diffusione Terrestre], su Sky Sport 4K [Canale 213] e su Sky Sport [Canale 256], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Brentford-Liverpool, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Brentford-Liverpool, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Brentford-Liverpool: dove vedere?



Emittenti Brentford-Liverpool: dove vedere?



Canali Brentford-Liverpool

Diretta TV su: Sky Sky Sport Uno

Canale 201 HD



Sky Sport Uno

Canale 239 HD



Sky Sport Uno

Canale 472 HD in DT



Sky Sport 4K

Canale 213



Sky Sport

Canale 256 Brentford-Liverpool

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Brentford-Liverpool

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Probabili formazioni

Brentford-Liverpool



BRENTFORD



4-2-3-1 Probabili formazioni

Brentford-Liverpool



LIVERPOOL



4-3-3 1

Emiliano Martínez 1

Alisson Becker 15

Àlex Moreno 84

Conor Bradley 3

Diego Carlos 4

Virgil van Dijk 17

Clément Lenglet 5

Ibrahima Konaté 2

Matty Cash 26

Andy Robertson 6

Douglas Luiz 17

Curtis Jones 44

Boubacar Kamara 10

Alexis Mac Allister 31

Leon Bailey 19

Harvey Elliott 7

John McGinn 7

Luis Díaz 41

Jacob Ramsey 9

Darwin Núñez 11

Ollie Watkins 20

Diogo Jota Coach



Thomas Frank Coach



Jürgen Klopp

Presentazione

La momentanea prima della classe ritorna a Londra, dopo due settimane. Stavolta, per fare visita al Brentford nel quartiere omonimo di West London. Proprio nella capitale inglese, il Liverpool è incappato in una brutta sconfitta contro l'Arsenal (3-1), permettendo sia ai "Gunners" che al Manchester City di togliere ai "Reds" terreno prezioso per separare dalla vetta le contendenti al titolo. Difatti, la squadra guidata da Jürgen Klopp resta al primo posto con 54 punti ma i "Citizens" attendono di giocare il recupero della 18° giornata, previsto per martedì 20 febbraio, proprio contro le "Bees".

Nel "Lunch Match" del Sabato di Premier League, il Liverpool intende dare seguito al cammino che lo vede al primo posto, portandosi dietro l'ultimo prezioso successo di "Anfield" sul Burnley, ottenuto grazie alle marcature di ciascuno del tridente d'attacco: Diogo Jota, Darwin Núñez e Luis Díaz. Tutti dovrebbero essere tranquillamente riconfermati anche per questa gara. Il coach tedesco dovrà fare a meno di Joel Matip per un infortunio al ginocchio, così come di Dominik Szoboszlai e Trent Alexander-Arnold, per i quali resta difficile un recupero in extremis. Ritornano disponibili Alisson Becker e Mohamed Salah: soltanto il primo potrà tornare tra i parli, mentre per il secondo dovrà essere ben valutata la sua condizione per consentirgli uno spezzone di gara.

Il Brentford sta onorando il proprio campionato con i 25 punti fin qui ottenuti, restando a 6 lunghezze di distanza dalla "zona rossa" della retrocessione (terz'ultimo l'Everton, a quota 19). Ultimo successo d'oro a Wolverhampton, in cui il club londinese ha portato ha casa un limpido 0-2, oltre a essere reduce, nonostante le sconfitte, dalle buone prove offerte contro Manchester City e Tottenham. Infermeria piuttosto corposa, caratterizzata dall'assenza del difensore Aaron Hickey, così come da quella di Bryan Mbeumo, Josh Dasilva, Rico Henry e Kevin Schade, mentre l'attaccante congolese Yoane Wissa potrebbe rientrare in tempo dopo il tour de force con la Coppa d'Africa.

Per le statistiche, il Brentford ha ottenuto 4 vittorie su dodici incontri disputati in casa, mentre il rendimento esterno del Liverpool è di 22 punti in dodici gare, di cui 18 derivanti dalle vittorie.