Premier League, dove vedere Brentford-Manchester City: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Si gioca la ventitreesima giornata del campionato di Premier League 2023/24. Il Brentford di Thomas Frank ospita il Manchester City di Pep Guardiola. Le due compagini si affrontano oggi, lunedì 5 febbraio, ore 21:00 (CET), al "Gtech Community Stadium" di Londra. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Premier League 2023/24, dove vedere Brentford-Manchester City? Si gioca al "Gtech Community Stadium" di Londra, con calcio d'inizio in programma oggi, lunedì 5 febbraio 2024, alle ore 21:00 (CET). La gara è valida per la ventitreesima giornata del massimo campionato inglese.

EVENTO BRENTFORD-MANCHESTER CITY



Premier League 2023/24

23° Giornata LUOGO LONDRA



Gtech Community Stadium DATA Lunedì 5 febbraio 2024 ORE 21:00 (CET) ARBITRI ARBITRO

Jarred Gillett



ASSISTENTE 1

Neil Davies



ASSISTENTE 2

Darren Cann



IV UFFICIALE

Stuart Attwell



VAR

Paul Tierney



AVAR

Con Hatzidakis

Premier League, dove vedere Brentford-Manchester City?

Brentford-Manchester City viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Brentford-Manchester City, Diretta TV su: Sky Sport Arena [Canale 204 in HD], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Brentford-Manchester City, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Brentford-Manchester City, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Brentford-Manchester City: dove vedere?



Emittenti Brentford-Manchester City: dove vedere?



Canali Brentford-Manchester City

Diretta TV su: Sky Sky Sport Arena

Canale 204 HD Brentford-Manchester City

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Brentford-Manchester City

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Probabili formazioni

Brentford-Manchester City



BRENTFORD



3-5-2 Probabili formazioni

Brentford-Manchester City



MANCHESTER CITY



4-1-4-1 1

Mark Flekken 31

Ederson 16

Ben Mee 2

Kyle Walker 5

Ethan Pinnock 3

Rúben Dias 22

Nathan Collins 6

Nathan Aké 12

Sergio Reguilón 24

Joško Gvardiol 27

Vitaly Janelt 16

Rodri 6

Christian Nørgaard 47

Phil Foden 8

Mathias Jensen 19

Julián Álvarez 30

Mads Roerslev Rasmussen 17

Kevin De Bruyne 17

Ivan Toney 20

Bernardo Silva 7

Neal Maupay 9

Erling Haaland Coach



Thomas Frank Coach



Pep Guardiola

Presentazione

Nel "Monday Night" della ventitreesima giornata di Premier League il posticipo il Manchester City fa visita al Brentford nel cuore di Londra. I padroni di casa non stanno riuscendo a ripetersi come nel precedente campionato, con una involuzione che vede le "Api" lottare a denti stretti per la permanenza nel massimo campionato inglese. Il Manchester City, come di consueto, è stato costruito soltanto per vincere e avrà l'unico obiettivo dei 3 punti.

La squadra guidata da Thomas Frank sta manifestando palesi difficoltà di tenuta. Nelle ultime 5 gare di campionato, quattro sconfitte e soltanto una vittoria (in casa contro il Nottingham Forest per 3-2). Era il 28 ottobre scorso, quando il Chelsea fu sconfitto a domicilio per 2-0. Da quell'evento, 13 gare consecutive tra Premier League e Coppe Nazionali in cui "The Bees" hanno subito almeno un gol, di cui otto soltanto nelle ultime tre disputate. Tra le delusioni, anche l'eliminazione dalla FA Cup ad opera del Wolverhampton, nel terzo turno. Per ora, le lunghezze di vantaggio sulla terzultima sono quattro, restando a quota 22 punti.

Archiviato anche il Burnley per 3-1 nell'ultima gara allo "Ethiad Stadium", le vittorie consecutive in Premier League salgono a 4, mantenendo un ruolino di marcia impressionante. Nella passata stagione, proprio il Brentford vinse entrambe gli incontri contro la squadra di Guardiola. Questa volta, però, la tendenza sembra invertirsi nettamente dalla parte dei Campioni d'Europa in carica. Inoltre, la sconfitta del Liverpool contro l'Arsenal (3-1 allo "Emirates Stadium") può dare ancora maggior trazione anteriore ai "Citizens" per raggiungere un posto a loro abituale: la vetta della classifica.