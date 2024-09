Premier League, dove vedere Manchester City-Brentford: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Si gioca il recupero della 18° giornata del campionato di Premier League 2023/24. Il Manchester City di Pep Guardiola ospita il Brentford di Thomas Frank. Le due compagini si affrontano oggi, Martedì 20 febbraio, ore 20:30 (CET), allo "Ethiad Stadium" di Manchester. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Premier League 2023/24, dove vedere Manchester City-Brentford? Si gioca allo "Ethiad Stadium" di Manchester, con calcio d'inizio in programma oggi, Martedì 20 febbraio 2024, alle ore 20:30 (CET). La gara è valida per il recupero della 18° giornata del massimo campionato inglese.

EVENTO MANCHESTER CITY-BRENTFORD



Premier League 2023/24

18° Giornata (recupero) LUOGO MANCHESTER



Ethiad Stadium DATA Martedì 20 febbraio 2024 ORE 20:30 (CET) ARBITRI ARBITRO

Darren England



ASSISTENTE 1

Ian Hussin



ASSISTENTE 2

Daniel Robathan



IV UFFICIALE

Tony Harrington



VAR

Michael Salisbury



AVAR

Simon Long

Premier League, dove vedere Manchester City-Brentford?

Manchester City-Brentford viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Manchester City-Brentford, Diretta TV su: Sky Sport Arena [Canale 204], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Manchester City-Brentford, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Manchester City-Brentford, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Manchester City-Brentford : dove vedere?



Emittenti Manchester City-Brentford : dove vedere?



Canali Manchester City-Brentford

Diretta TV su: Sky Sky Sport Arena

Canale 204 Manchester City-Brentford

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Manchester City-Brentford

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Probabili formazioni

Manchester City-Brentford



MANCHESTER CITY



4-1-4-1 Probabili formazioni

Manchester City-Brentford



BRENTFORD



3-5-2 31

Ederson 1

Mark Flekken 2

Kyle Walker 16

Ben Mee 3

Rúben Dias 20

Kristoffer Ajer 25

Manuel Akanji 22

Nathan Collins 6

Nathan Aké 12

Sergio Reguilón 16

Rodri 27

Vitaly Janelt 19

Julián Álvarez 6

Christian Nørgaard 11

Jérémy Doku 8

Mathias Jensen 17

Kevin De Bruyne 30

Mads Roerslev 47

Phil Foden 7

Neal Maupay 9

Erling Haaland 17

Ivan Toney Coach



Pep Guardiola Coach



Thomas Frank

Presentazione

Sarebbe potuta essere la gara del sorpasso al Liverpool ma così non sarà. Qualora il Manchester City dovesse battere il Brentford, si porterebbe al secondo posto con 56 punti, uno in meno dei "Reds" capolista. Proprio l'ultima gara, il pareggio interno per 1-1 contro il Chelsea, ha frenato le aspettative dei "Citizens" che assaporavano l'ebrezza di tornare di nuovo davanti, in vista di questa gara di recupero. La squadra di Mauricio Pochettino è stata brava a rovinarle i piani, togliendosi una bella soddisfazione dinanzi al pubblico dello "Ethiad Stadium".

Proprio le "Bees" sono state incontrate meno di due settimane fa, venendo sconfitte nella propria casa di Londra da una stratosferica tripletta di Phil Phoden (1-3 il finale). Per di più, fa ancora male l'ultima batosta inflitta dal Liverpool, con un 4-1 al Gtech Community Stadium che non ha lasciato scampo agli uomini di Thomas Frank. Può tornare alla memoria l'impresa dello scorso anno, con l'1-0 firmato da Ethan Pinnock per provare a prendere coraggio nell'affrontare un Manchester City che, tuttavia, incute timore a qualsiasi avversario. Il Brentford resta a 25 punti e si tiene a distanza dalla zona retrocessione.

Pep Guardiola dovrà fare a meno di Josko Gvardiol e di Jack Grealish, con quest'ultimo che non si è ancora ripreso dal problema muscolare rinvenuto nella gara della UEFA Champions League vinta per 3-1 a Copenaghen. Proprio il protagonista dell'incontro della passata stagione, Ethan Pinnock, non potrà essere della gara, così come Josh Dasilva, Rico Henry, Aaron Hickey e Bryan Mbeumo.

Può sembrare un evento dal copione già scritto ma il calcio è sempre pronto a riservare sorprese, soprattutto se si pensa che l'ultima sconfitta casalinga del Manchester City in Premier League risale al 12 novembre 2022: a batterlo fu proprio il Brentford, con una doppietta di Ivan Toney!