Premier League, dove vedere Manchester City-Everton: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Si gioca la ventiquattresima giornata del campionato di Premier League 2023/24. Il Manchester City di Pep Guardiola ospita l'Everton di Sean Dyche. Le due compagini si affrontano sabato 10 febbraio, ore 13:30 (CET), allo "Ethiad Stadium" di Manchester. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Premier League 2023/24, dove vedere Manchester City-Everton? Si gioca allo "Ethiad Stadium" di Manchester, con calcio d'inizio in programma sabato 10 febbraio 2024, alle ore 13:30 (CET). La gara è valida per la ventiquattresima giornata del massimo campionato inglese.

Premier League, dove vedere Manchester City-Everton?

Manchester City-Everton viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Manchester City-Everton, Diretta TV su: Sky Sport Uno [Canale 201, Canale 239 HD e Canale 472 HD in Diffusione Terrestre] e su Sky Sport 4K [Canale 213], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Manchester City-Everton, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Manchester City-Everton, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Presentazione

L'ultima sconfitta del Liverpool allo "Emirates Stadium" contro l'Arsenal ha dato ulteriore carica al Manchester City per tentare il sorpasso sui "Reds", considerando che questi ultimi hanno due lunghezze di vantaggio sugli uomini di Pep Guardiola ma anche una gara in più. Oltre che per il risultato, il 3-1 subito dalla squadra di Jürgen Klopp potrebbe essere un contraccolpo su cui i Campioni d'Europa in carica possono fare leva, in maggior ragione delle 9 vittorie consecutive ottenute tra Premier League, Coppe Nazionali e Mondiale per Club.

L'ultima gara vinta contro il Brentford in trasferta per 3-1 ha consentito a Phil Foden di essere inserito sulle copertine di tutti i tabloid britannici, grazie alla tripletta stratosferica con cui ha punto "Le Api Biancorosse". Naturalmente, non è l'unica individualità di una formazione capace di dettare calcio ovunque, quando il collettivo resta compatto e segue le direttive del proprio coach. I "Citizens", così come il Liverpool, non conoscono il significato della sconfitta in casa, grazie a 7 successi e 3 pareggi ottenuti nelle 10 gare interne fin qui disputate in questa stagione.

L'Everton ha uno stato d'animo opposto e proviene da un inizio anno in sordina, con la conquista di un'unica vittoria al 3° turno di FA Cup contro il Crystal Palace. L'ultimo successo in campionato risale al 16 dicembre scorso, quando veniva espugnato il terreno di gioco del Burnley (0-2). Il gap dei 10 punti di penalizzazione fa sentire il proprio effetto nella classifica provvisoria, con i "Toffees" che restano impantanati al terz'ultimo posto con 19 punti. Le ultime tre uscite del massimo campionato inglese hanno visto realizzare altrettanti pareggi.

Una curiosità statistica sul Manchester City: con la presenza di Rodri nell'undici iniziale, sono state 52 partite le partite senza subire alcuna sconfitta. Il ruolino è impressionante: 42 vittorie e 10 pareggi.