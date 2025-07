Manchester City-Manchester United, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Premier League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il derby di Manchester, che si disputerà oggi pomeriggio alle ore 16.30 al "City of Manchester Stadium". In classifica le due squadre si trovano rispettivamente al primo e sesto posto con 59 e 44 punti.

Oggi pomeriggio alle ore 16.30 al "City of Manchester Stadium" si disputerà il match Manchester City-Manchester United, valevole per la 27.a giornata della Premier League, che in classifica vede le due squadre rispettivamente al primo e sesto posto con 59 e 44 punti.

Sono 147 i precedenti complessivi di questo derby, con i "Red Devils" avanti per 61-49 e 37 pareggi; nella sfida d'andata giocata ad "Old Trafford" lo scorso 29 ottobre ha visto la vittoria dei "Citizens" per 3-0, con doppietta di Halaand e rete di Foden. L'arbitro della sfida sarà Andy Madley di Huddersfield.

Manchester City-Manchester United, formazioni ufficiali

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Aké; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Doku.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Onana; Dalot, Varane, Evans, Lindelof; Mainoo, Casemiro, McTominay; Bruno Fernandes, Garnacho; Rashford.

Dove vedere Manchester City-Manchester United in tv e streaming

Il match Manchester City-Manchester United sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle ore 17.25: la telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella.

Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

29 ottobre, Manchester United-Manchester City 0-3: gli highlights