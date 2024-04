Everton-Liverpool, probabili formazioni: le scelte di Dyche e Klopp

Everton e Liverpool si sfideranno in una gara valida per il recupero della 29a giornata di Premier League 2023/24. Il calcio d'inizio tra la squadra di Sean Dyche e quella di Jurgen Klopp è previsto per le 21:00 di mercoledì 24 aprile. Di seguito le probabili formazioni dell'incontro.

Everton e Liverpool giocheranno domani sera il recupero della 29a giornata di Premier League, rinviata a metà marzo per la concomitanza con la FA Cup. Di seguito le probabili formazioni di Everton-Liverpool.

La squadra di Sean Dyche è reduce dal successo interno per 2-0 contro il Nottingham Forest. Calvert-Lewin e compagni si trovano attualmente in 16esima posizione nella classifica di Premier League grazie ai 30 punti conquistati in 33 partite. Rispetto alle altre squadre invischiate nella lotta per evitare la retrocessione, i Toffees hanno una partita da recuperare, oltre a 5 punti di vantaggio sul Luton Town terzultimo: la posizione della squadra di Dyche sembra quindi al momento solida, seppur la salvezza matematica non sia ancora vicina. La prossima partita potrebbe essere un'ottima occasione per fare punti e regalarsi un finale di campionato all'insegna della tranquillità.

Per quanto riguarda gli uomini di Jurgen Klopp, l'ultima uscita ha portato una vittoria sul campo del Fulham per 1-3. Il successo di Salah e compagni è stato fondamentale per tenere il passo con le altre squadre coinvolte nella lotta per la conquista del primo posto in campionato. I Reds si trovano ora a quota 74 punti, subito dietro l'Arsenal capolista, con i Gunners che hanno però una partita in più rispetto al Liverpool e 2 in più rispetto al Manchester City, terza squadra che punta alla vittoria finale e che ha collezionato sin qui 73 punti. I Citizens hanno dunque il destino del campionato nelle proprie mani, ma un passo falso potrebbe essere abbastanza per fallire l'obiettivo.

Everton-Liverpool probabili formazioni Premier League

Everton (4-4-1-1): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Gueye, Gomes, McNeil; Doucouré; Calvert-Lewin. All. Dyche.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Quansah, Robertson; Elliot, Endo, Gravenberch; Diaz, Gakpo, Salah. All. Klopp.

Arbitro Everton-Liverpool recupero 29° giornata Premier League

La direzione della gara di Premier League sarà affidata all'inglese Andy Madley.