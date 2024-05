Tottenham-Manchester City, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Premier League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra Spurs e Citizens, valevole per il recupero della 34.a giornata di Premier League, che vede in classifica le due squadre rispettivamente al quinto e secondo posto con 63 e 85 punti.

Stasera alle ore 21 (le 20 locali) al "New White Hart Lane" di Londra si disputerà il match Tottenham-Manchester City, valevole per il recupero della 34.a giornata di Premier League, che vede in classifica i "Citizens" al secondo posto con 85 punti e a -1 dalla capolista Arsenal, mentre gli "Spurs" sono quinti con 63 punti, ormai quasi sicura di un posto in Europa League.

Sono 140 i precedenti totali tra le due squadre con i londinesi in vantaggio per 57-53 e 30 pareggi; nella sfida d'andata giocata lo scorso 3 dicembrea in casa del City, il risultato finale è stato di 3-3. Vittoria degli ospiti invece il 26 gennaio a Londra, nel quarto turno di FA Cup con il risultato di 1-0.

Tottenham-Manchester City, le probabili formazioni

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Van, Skipp; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Johnson; Son.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Ake, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland.

Dove vedere Manchester City-Tottenham in tv e streaming

Il match Tottenham-Manchester City sarà visibile su Sky Sport Calcio (ch. 202 del decoder) con collegamento a partire dalle ore 20.55: la telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella.. Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) l'incontro di Premier League, sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.