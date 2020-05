Inzaghi: “Ripartire per il bene di tutto il movimento”

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato nel corso della trasmissione “Che tempo che fa” su Rai 3. Il mister dei biancocelesti, secondi in classifica a un punto dalla Juve, ha parlato della voglia che tutti, in Serie A, hanno di ripartire. Non solo per salvaguardare lo spettacolo, ma anche le figure “minori” che gravitano nel mondo del calcio.

Lazio, Inzaghi conferma: “C’è grande voglia di ripartire”

“Abbiamo voglia di ricominciare in sicurezza“. Lo ha detto Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, intervenuto ieri nel corso di “Che tempo che fa” andata in onda su Rai 2: “L’augurio che ci facciamo è quello di finire il campionato a favore di tutte le persone che lavorano nel calcio e dei tifosi. Ho sentito tutti i miei colleghi allenatori e la volontà comune è questa. Anche mio fratello, Filippo, vuole ripartire, ma in B non hanno ripreso ancora ad allenarsi. Nei nostri centri sportivi c’è totale sicurezza: lavoriamo a distanza e ci sono i controlli”.

Inzaghi sulla lotta Scudetto – “I ragazzi, ovviamente, sono un po’ in difficoltà nonostante abbiano grande voglia. Naturale dopo 60 giorni di stop. Ci siamo fermati ad inizio marzo, in un momento molto positivo per noi – prosegue Inzaghi – Prima della pandemia stavamo facendo cose straorinarie. Ma mancano ancora dodici partite, e nel calcio si passa in un attimo “dalle stelle alle stalle”.