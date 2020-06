La lotta Scudetto non è mai stata così avvincente negli ultimi anni, se non, in parte, nel campionato di due anni fa, quello del gol di Higuain a San Siro e della tripletta di Simeone al Napoli per il famoso “scudetto perso in albergo”. Quest’anno, però, le concorrenti sono tre, e sono molto agguerrite: Juventus, Lazio ed Inter vogliono portare a casa il tricolore, ognuna con motivazioni diverse, ma tutte molto decise. Attualmente la classifica recita Juventus 63, Lazio 62 e Inter 54 (con una partita in meno), ma restano ancora dodici partite. Dopo la pubblicazione dei calendari, possiamo dunque mettere a confronto il percorso che aspetta i tre colossi: la lotta Scudetto è apertissima.

Lotta Scudetto: i calendari a confronto

Recuperi 6a girone di ritorno

Domenica 21 giugno

21.45 – Inter-Sampdoria (Sky)

8a giornata girone di ritorno

22/06/2020 Lunedì 21.45 – Bologna-Juventus (Sky)

24/06/2020 Mercoledì 19.30 – Inter-Sassuolo (DAZN)

24/06/2020 Mercoledì 21.45 – Atalanta-Lazio (Sky)

9a giornata girone di ritorno

26/06/2020 Venerdì 21.45 – Juventus-Lecce (Sky)

27/06/2020 Sabato 21.45 – Lazio-Fiorentina (DAZN)

28/06/2020 Domenica 21.45 – Parma-Inter (Sky)

10a giornata girone di ritorno

30/06/2020 Martedì 19.30 – Torino-Lazio (Sky)

30/06/2020 Martedì 21.45 – Genoa-Juventus (Sky)

01/07/2020 Mercoledì 19.30 – Inter-Brescia (DAZN)

11^ giornata girone di ritorno

04/07/2020 Sabato 17.15 – Juventus-Torino (Sky)

04/07/2020 Sabato 21.45 – Lazio-Milan (DAZN)

05/07/2020 Domenica 17.15 – Inter-Bologna (DAZN)

12^ giornata girone di ritorno

07/07/2020 Martedì 19.30 – Lecce-Lazio (Sky)

07/07/2020 Martedì 21.45 – Milan-Juventus (DAZN)

09/07/2020 Giovedì 21.45 – Hellas Verona-Inter (Sky)

13^ giornata girone di ritorno

11/07/2020 Sabato 17.15 – Lazio-Sassuolo (Sky)

11/07/2020 Sabato 21.45 – Juventus-Atalanta (DAZN)

13/07/2020 Lunedì 21.45 – Inter-Torino (Sky)

14^ giornata girone di ritorno

15/07/2020 Mercoledì 21.45 – Sassuolo-Juventus (Sky)

15/07/2020 Mercoledì 21.45 – Udinese-Lazio (Sky)

16/07/2020 Giovedì 21.45 – SPAL-Inter (DAZN)

15^ giornata girone di ritorno

19/07/2020 Domenica 21.45 – Roma-Inter (Sky)

20/07/2020 Lunedì 21.45 – Juventus-Lazio (Sky)

16^ giornata giore di ritorno

22/07/2020 Mercoledì 21.45 – Inter-Fiorentina (Sky)

23/07/2020 Giovedì 21.45 – Udinese-Juventus (Sky)

23/07/2020 Giovedì 21.45 – Lazio-Cagliari (DAZN)

17^ giornata girone di ritorno

Genoa-Inter

Verona-Lazio

Juventus-Sampdoria

18^giornata girone di ritorno

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Cagliari-Juventus

19^ giornata girone di ritorno

Atalanta-Inter

Napoli-Lazio

Juventus-Roma