Maglia Inter 2020-21

La nuova maglia Inter per la stagione 2020-21 è stata presentata oggi. Sarà come sempre a righe nerazzurre, però non più verticali, bensì a zig-zag. La principale novità della nuova divisa interista sarebbe quella rappresentante un richiamo ai simboli di Milano e del club. Come si evince dalla descrizione ben fatta dal sito ufficiale dell’Inter, “la nuova maglia dell’Inter prende ispirazione dal movimento artistico degli anni 80′, tribal-pop. Ovviamente, lo stile in zig-zag è un elogio al Biscione, principale simbolo della Beneamata. La divisa avrà la caratteristica del girocollo e bande nere sui fianchi, con il logo del club e lo swoosh bianco posizionati sul petto; mentre al centro in bianco la scritta dello sponsor Pirelli. I pantaloncini, invece, saranno sempre di coloro nero”. I nerazzurri continuano, quindi, a vestire ancora Nike, nonostante alcune voci, in cui si parlava di un interessamento da parte dell’Adidas, legata in Italia a Milan e Juventus. La nuova maglia Inter sarà disponibile dal 1°luglio sullo store ufficiale del club, con la vendita garantita almeno nei primi quattro giorni solo a coloro che sono possessori di tessera “Siamo Noi”, abbonati, membri Inter Club e Members. Stando ai testimonial della nuova maglia: da un lato, vi è Eriksen, mentre per l’Inter femminile tocca alla centrocampista Marta Teresa Pandini.

Maglia Inter, video di presentazione

Ecco il video di presentazione della nuova maglia dell’Inter: Clicca qui