Milan Roma, precedenti e statistiche

Milan e Roma scenderanno in campo domani alle 17:15, match valido per la 28° giornata di Serie A. Parlando di Milan Roma in termini di precedenti e statistiche, il match di domani pomeriggio, sarà il numero 170 in campionato. Il bilancio parla a favore dei rossoneri, vincenti in ben 84 incontri tra Meazza e Olimpico, contro i 45 della compagine capitolina. Numero tondo, invece, per i pareggi, ossia 50, che sta a dimostrare il grande rispetto ma anche l’importante equilibrio nei match tra le due squadre. Equilibrio anche nei gol fatti: nelle 169 sfide precedenti si contano 239 gol per il Milan e 185 per la Roma; mentre a San Siro, il bilancio è di 146 Milan e 91 Roma.

Milan Roma

Quando si parla di Milan Roma e stadio Giuseppe Meazza, allora i numeri citati in precedenza vedono un piccolo ma rilevante cambiamento. In 84 incontri giocati alla Scala del Calcio, il Milan si è imposto sulla Roma per ben 46 volte, l’ultima proprio lo scorso anno, nella stagione 2018/19, quando una rete di Cutrone, firmata allo scadere, garantì il successo all’allora tecnico Rino Gattuso. Le vittorie, invece, dei giallorossi nella tana dei rivali sarebbero 19, tre delle quali tutte consecutive tra l’annata 2015/16 e 2017/18. 19 anche i pareggi, quando il match si disputa sotto la Madonnina. Per il Milan, i precedenti contro la Roma, hanno regalato negli anni anche importantissime soddisfazioni: il 2 maggio 2004 quando il gol di Shevchenko permise al Diavolo di laurearsi campione d’Italia per la 17esima volta nella sua storia; l’8 maggio 2011, quando un pari all’Olimpico a reti inviolate bastò alla squadra di Allegri per vincere il titolo con due giornate di anticipo.