Milik alla Juve: arriva il sì del giocatore. Napoli indignato

Se ne parla da giorni ma adesso sembra esserci stata una piccola svolta sull’asse Milik-Juve. Stando a quanto riportato da calciomercato.com il giocatore si sarebbe detto interessato ad ascoltare la proposta della Juventus, che lo vorrebbe come nuovo numero 9 bianconero. La risposta affermativa del giocatore ha fatto però infuriare il Napoli, che prontamente ha ribadito che nel caso il contratto di Milik, in scadenza nel 2021, non venisse rinnovato, il polacco verrebbe messo sul mercato.

Esattamente ciò che aspetta la Juventus, per tentare il colpaccio, che potrebbe soffiare nuovamente al Napoli un giocatore importante. Ma la strada è tutt’altro che semplice. Infatti, il presidente De Laurentiis in fase di trattativa è un nemico ostico. Ha già chiarito che in caso di mercato di Milik, non accetterà scambi, contropartite e lo valuta non meno di 40 milioni. Dunque al momento il feeling tra la Juventus e Milik non basta a chiudere l’affare. Questa la ragione per la quale Fabio Paratici e il suo entourage stanno parallelamente mettendo gli occhi su altri giocatori. Al momento nel mirino bianconero, oltre a Milik, ci sono Pierre-Emerick Aubameyang, anche lui in scadenza di contratto nel 2021 con l’Arsenal, e Raul Jimenez del Wolverhampton. Anche se la prima scelta della Juventus, rimane sempre Milik.