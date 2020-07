BARONE SU RIBERY E CHIESA, LE PAROLE DEL DG – Per La Fiorentina il momento non è facile: un altro pareggio, stavolta col Verona, che ha seguito quello di Cagliari non consente di essere tranquilli in ottica salvezza: nonostante investimenti importanti nello scorso mercato (su tutti quello di Ribery) e permanenze fondamentali come quella di Federico Chiesa, la Viola si trova sette punti sopra il Lecce, quindi deve ancora conquistarsi la salvezza. Per farlo, serviranno punti importanti da subito, a partire dalla sfida col Lecce: nel frattempo Joe Barone ha parlato di alcuni casi scottanti direttamente dal ritiro della squadra. Ecco le parole di Barone su Ribery e Chiesa.

Barone su Ribery e Chiesa: “Franck un professionista, inutili parole su Chiesa”

Si è espresso, dunque, Joe Barone su Ribery e Chiesa, e sulle loro delicate situazioni anche in chiave mercato. Per il primo, infatti, potrebbe aver inciso il furto subito nella sua abitazione, facendo sì che il campione francese possa decidere di abbandonare la nave, mentre ha fatto scalpore il gesto di Chiesa dopo la partita col Verona. Ecco le parole del dg su Ribery: “Voglio precisare: è un grande professionista e soprattutto un uomo vero. Ha la forza di reagire e noi gli siamo vicini, così come con gli altri del nostro gruppo. Ora pensi a giocare e alla serenità della sua bellissima famiglia. Insieme stiamo cercando a Firenze la soluzione migliore per la tranquillità di lui e dei suoi cari. Ma restiamo concentrati sulla partita“. Per quanto riguarda il gesto di Chiesa contro l’Hellas, il braccio destro di Commisso ha detto: “Non bisogna destabilizzare l’ambiente. Tutte queste parole su Chiesa non sono utili. Lui viene da un periodo di grande pressione e non vede l’ora di far vedere il suo valore e dare il suo contributo. La reazione dopo il grande assist contro il Verona dimostra che aveva dentro voglia di fare bene. Oggi ha di nuovo la sua occasione“.