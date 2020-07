Bernardeschi cambio di rotta: futuro lontano dalla Juventus

Federico Bernardeschi, come ha più volte dichiarato, vorrebbe rimanere alla Juventus ma adesso il suo futuro è in bilico. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il numero 33 della Juventus ha infatti deciso di interrompere il rapporto con l’avvocato Beppe Bozzo, che lo rappresentava professionalmente e cambiare agente. I nuovi nomi che potrebbero farsi carico del futuro del giocatore sono Federico Pastorello e Giovanni Branchini, con i quali ci sono stati frequenti contatti negli ultimi giorni.

Il futuro di Bernardeschi alla Juventus è perciò in bilico, nonostante la volontà del giocatore di rimanere in bianconero. Al momento le quote lo vedono al 40% alla Juventus, al 40% al Milan, al 10% al Napoli e al 10% all’Atletico Madrid.

A voler trattenere il giocatore alla Juventus è anche mister Sarri, che nel corso di questa sua prima stagione in bianconero ha più volte rinnovato la sua fiducia nei confronti del numero 33 della Juventus, nonostante spesso non sia riuscito a dargli troppo spazio in campo.

Al momento però tutte queste restano soltanto ipotesi, anche perché tutta la concentrazione di Bernardeschi, Sarri e della Juventus in generale è sul match di questa sera contro l’Udinese, che potrebbe significare per i bianconeri il nono scudetto di fila.